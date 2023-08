Nella giornata di venerdì 4 agosto 2023, l'Oroscopo dell'amore rivede in prima posizione il segno della Vergine, con due segni di acqua che rimarranno pressoché stabili, ovvero il segno del Pesci e il segno del Cancro, il quale sarà eccezionalmente fortunato.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco dell'amore.

L'oroscopo dell'amore di venerdì: Vergine matura

1° Vergine: la vostra relazione arriverà ad un compimento maturo che vi darà la spinta necessaria per poter fare un passo più importante rispetto ai precedenti. Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche incontro che potrebbe decretare l'inizio di una bella amicizia.

2° Cancro: davvero molto fortunati in amore. Questa giornata la voglia di passione potrebbe entrare nella vostra coppia, portandovi anche ad un confronto molto romantico sul vostro futuro. Secondo l'oroscopo nasceranno delle splendide amicizie.

3° Pesci: avrete un atteggiamento molto romantico che potrebbe esser motivo di felicità per la persona amata, e di conseguenza anche la spinta per poter confessare i propri sentimenti in modo sempre più limpido. In famiglia la complicità sarà di casa.

4° Ariete: potreste avere a che fare con una evoluzione di coppia che non conoscerà precedenti, secondo l'oroscopo. Portarvi ad una situazione emozionale positiva vorrà dire anche essere in armonia con il partner.

Ci saranno delle bellissime sorprese.

Previsioni astrologiche del 4 agosto: svolta per Leone

5° Leone: le relazioni amicali adesso troveranno una bella svolta interessante che prevede non solo l'introduzione di altre conoscenze ma anche una bella parentesi di spensieratezza e allegria. Ci sarà una stabilità emozionale in famiglia che non potrete ignorare.

6° Acquario: sarete propensi a chiarirvi con la famiglia riguardo a qualche opinione differente, però allo stesso tempo potreste avere ancora qualche piccolo tarlo che non se ne andrà se non in serata, quando avrete occasione di trascorrere del tempo con il partner.

7° Toro: ci sarà molta più comprensione in famiglia rispetto alla persona amata, secondo l'oroscopo.

Al momento potrebbero presentarsi alcune piccole discussioni riguardanti la quotidianità ma niente che possa in qualche modo rovinare la vostra relazione.

8° Gemelli: risollevarsi da una tempesta all'interno del contesto familiare non sarà facile, ma avrete il coraggio necessario per andare oltre le divergenze e provare ad avere un atteggiamento più rilassato. Con le amicizie si aprirà una parentesi di perplessità.

Bilancia in calo

9° Bilancia: chiudere una relazione in questo momento vorrà dire avere opinioni contrastanti. Secondo l'oroscopo potreste trarne dei vantaggi molto sostanziosi, ma in fondo preferirete rimuginare su qualche aspetto che vi piaceva del partner. Dedicarvi alle amicizie vi farà molto bene.

10° Sagittario: si presenterà la voglia di dialogare apertamente con le persone che conoscete instaurando anche un legame che andrà ben oltre la semplice comprensione. Però dovrete attendere un momento propizio, e non sarà ora.

11° Scorpione: sarete molto tesi, soprattutto in famiglia. Potreste avere qualche dubbio sulla vostra relazione e non eviterete un confronto con la persona amata. Probabilmente avrete la tendenza ad allontanarvi e ad avviare un atteggiamento molto sereno in serata.

12° Capricorno: potreste sentirvi abbastanza stanchi di questi alti e bassi nella vostra storia d'amore e prendervi una pausa sarà una scelta molto saggia per entrambe le parti. Le vicende amicali ora potrebbero essere accantonate semplicemente per mancanza di energie.