L'oroscopo dell'amore di martedì 29 agosto 2023 vede protagonisti i segni di fuoco, con l'eccezionale rimonta del segno dei Pesci in prima posizione. In ribasso saranno alcuni segni di terra, anche se la Vergine tenere piuttosto bene.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di martedì 29 agosto, amore: passi importanti per Leone

1° Pesci: amerete incondizionatamente voi stessi e per estensione anche il rapporto con il partner subirà una straordinaria impennata. In famiglia potreste organizzare qualcosa di divertente che vi farà distrarre dalle faccende quotidiane e contribuirà anche a farvi unire sempre di più.

2° Leone: farete un passo decisamente importante in amore, forse quello che decreterà per sempre la vostra relazione portandola a un livello superiore. Secondo l'oroscopo portare della serenità familiare sarà un obiettivo che raggiungerete molto facilmente.

3° Gemelli: finalmente avrete un atteggiamento sempre più rilassato grazie alle persone che vi circondano. L'amore in questo momento potrebbe regalarvi dei momenti di spensieratezza che andranno ben oltre il semplice divertimento. Potreste scoprire dei lati caratteriali che non sapevate di possedere.

4° Acquario: avrete delle ottime notizie sul piano familiare, di quelle che vi renderanno felici per tutta la giornata. Il partner potrebbe regalarvi tanta tenerezza e probabilmente anche il romanticismo si presenterà alla vostra porta in serata.

Tenerezza per Vergine

5° Sagittario: avrete un atteggiamento sempre più espansivo, per cui sarà molto semplice adesso fare qualche amicizia in più che potrebbe diventare anche molto importante per voi. Avrete accanto la famiglia in questo momento vi farà sentire più forti che mai.

6° Bilancia: avrete dei rialzi con la persona amata dovuti alla maggiore comprensione reciproca, maggiore romanticismo arriverà entro la serata.

Secondo l'oroscopo giungere a qualche compromesso in famiglia sarà più semplice per voi.

7° Ariete: con la persona amata potrete scoprirvi in modo sempre più limpido e chiaro. Scoprire anche qualche bella emozione con la famiglia sarà un modo piacevole per rinvigorire la vostra mente.

8° Vergine: avrete a che fare con molta tenerezza nella coppia, ma nulla che faccia pensare alla passionalità di alcune giornate precedenti.

Potreste avere però una solidità nella vostra storia d'amore molto appagante. Farete qualche amicizia e purtroppo qualcun'altra si allontanerà.

Delusioni per Cancro

9° Capricorno: freddezza. Potreste sentire un po' di gelo fra voi e la persona amata e con ogni probabilità questa situazione permarrà per un bel po' di tempo. Il calo potrebbe essere percepito anche all'interno del contesto familiare, comunque non ci saranno situazioni di tensione.

10° Cancro: ci sarà qualche delusione che non sarà facile digerire, ma nel complesso potrete fare qualcosa che possa rasserenare l'atmosfera. Secondo l'oroscopo le questioni emozionali per il momento verranno messe da parte, a causa di qualche responsabilità.

11° Toro: possibili allontanamenti. Questo calo drastico sarà dovuto non solo alla mancanza di emozioni e di romanticismo all'interno della vostra relazione, ma anche alla prospettiva di occuparvi di altro. Questo però potrebbe portare a una allontanamento inevitabile da qualcuno.

12° Scorpione: darvi da fare per voi stessi in questo momento sarà una priorità, per cui l'amore e i sentimenti in questa giornata di martedì 29 agosto verranno accantonati. In famiglia potreste andare incontro a incomprensioni.