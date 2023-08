L'oroscopo della giornata di martedì 29 agosto prevede un Acquario più savio in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Bilancia sarà più audace al lavoro e in grado di affrontare ogni cambiamento. Leone sarà più istintivo in amore, mentre Toro sarà più versatile al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 29 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 29 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sarà un martedì più stuzzicante sul fronte amoroso per i nati nel segno. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario, e potrebbe rendere il vostro rapporto più maturo e movimentato.

Per quanto riguarda il lavoro vi lascerete trasportare dalla curiosità, ciò nonostante fate attenzione a non imbarcarvi in progetti più grandi di voi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale nuovamente in calo in queste ultime giornate di agosto. L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, e potrebbe rendere il vostro rapporto più complicato del solito. In ambito lavorativo alcune buone idee da parte di Mercurio in trigono vi saranno molto utili per scalare la vetta del successo. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Questo martedì sarà caratterizzato dai buoni sentimenti, che vi aiuteranno a vivere un rapporto più affiatato.

Sul fronte professionale alcuni progetti dovranno obbligatoriamente andare avanti affinché possiate rispettare le scadenze. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì migliore sul fronte amoroso. Alcune incomprensioni con il partner spariranno, e sarà possibile concentrarsi al meglio su come vivere felici insieme. Sul fronte professionale le energie sono un po' in calo, ma la vostra tabella di marcia è ben definita e farete di tutto per rispettarla.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo complicato per i nati nel segno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro. Single oppure no, agirete perlopiù d'istinto, e potreste causare qualche spiacevole incomprensione. Per quanto riguarda il lavoro, sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, fino a quando avrete istruzioni chiare e precise su quello che dovete fare.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questa giornata di martedì. Single oppure no, sarete in grado di comprendere i sentimenti della persona che amate, costruendo un'intesa davvero soddisfacente. Sul fronte professionale potrete contare sulla buona posizione di Mercurio e Giove per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di martedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario, sarete in grado di dimenticare i problemi avuti in precedenza con il partner, e andare avanti senza rancori. Sul fronte professionale Marte vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per ottenere i risultati che desiderate. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vi vedranno in difficoltà sul fronte sentimentale.

Single oppure no, con la Luna e Venere in cattivo aspetto, faticherete a essere adorabili nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee abbastanza chiare grazie a Mercurio, e con il giusto impegno, raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva in questa giornata di martedì, soprattutto sul fronte sentimentale. Con la Luna e Venere in buon aspetto, le emozioni con il partner non mancheranno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà una mano, ciò nonostante avrete ancora molta strada da fare prima di riuscire a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale godibile secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Single oppure no, vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, e potreste riuscire ad approfondire il legame che vi unisce. In ambito lavorativo i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Fate solo attenzione a non pretendere troppo da voi. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un martedì migliore in amore grazie alla Luna in congiunzione. Il vostro atteggiamento più savio nei confronti del partner vi permetterà di vivere un rapporto più maturo e tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi aiuterà in quel che fate, ma vi serviranno anche idee brillanti da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso per i nati nel segno. Sarete più aperti nei confronti del partner, e sarà possibile godere di un rapporto abbastanza affiatato. Nel lavoro Mercurio in opposizione potrebbe rallentarvi. Non tutte le idee che avrete potrebbero rivelarsi un successo. Cercate dunque di non essere impulsivi. Voto - 7️⃣