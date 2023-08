Nella giornata di Ferragosto, 15 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà il segno del Vergine eccezionalmente fortunato, con lo Scorpione ricco di opportunità davvero ottimali, oltre che originali. In ribasso ci saranno molti segni di aria.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 15 agosto per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di Ferragosto: Luna fortunata per Vergine

1° Vergine: avrete una bellissima Luna fortunata che potrebbe essere motivo di gratificazione personale, ma soprattutto sul piano professionale.

Fare qualche affare sarà come bere un bicchiere d'acqua in questo momento. Secondo l'oroscopo le energie saranno al massimo e potrete sfruttarle come volete.

2° Scorpione: potrebbero apparire molte opportunità di fortuna che magari neanche ve le aspettavate. Secondo l'oroscopo ogni cosa potrebbe prendere una piega che vi faccia in qualche modo guadagnare parecchio. Vi sentirete in grado di fare faville sia nella vita privata che sul posto di lavoro.

3° Toro: la fortuna che riscontrerete nella giornata di Ferragosto potrebbe essere unica grazie a degli affari realizzati che finalmente vi daranno modo di guadagnare molto di più. Avrete delle belle energie da cui attingere per poter regalarvi qualche esperienza fuori porta decisamente indimenticabile.

4° Ariete: la squadra ora più che mai sarà disposta a collaborare per rendere le cose più semplici per tutti, mentre in serata potreste godervi del divertimento molto più spensierato rispetto alle giornate precedenti. Sarete agili e scattanti per fare tantissima attività fisica.

Qualche sogno realizzato per Pesci

5° Capricorno: finalmente potreste riscontrare delle ricompense molto allettanti sul profilo finanziario, secondo l'oroscopo.

Fare qualcosa che possa farvi divertire nel giorno di Ferragosto non solo sarà facile, ma anche molto gratificante e riposante per la mente e per lo spirito.

6° Pesci: fare qualcosa che possa rendere la vostra carriera molto più richiesta potrebbe essere un desiderio che nel corso della giornata di Ferragosto potrebbe realizzarsi.

Secondo l'oroscopo anche qualche guadagno in più sarà incentivato dalla vostra voglia di mettervi in gioco. La serata però vi concederete una pausa.

7° Cancro: sarete divisi fra un aumento delle occasioni di stampo professionale e un riposo che sarà doveroso sia per il fisico che per la mente. Potreste riscontrare delle piccole situazioni contrastanti che con il trascorrere delle ore potrebbero darvi alcune noie, anche se non ci saranno situazione veramente gravi da affrontare.

8° Sagittario: qualche dissidio non riuscirà a rovinare l'ambito professionale, non se i progetti in comune faranno il proprio dovere. Avrete qualche piccola rinuncia a cui dovreste andare incontro che non vi permetterà di realizzare qualche piccolo desiderio che avete da tanto tempo.

Bilancia parsimonioso

9° Bilancia: purtroppo fare attenzione al denaro potrebbe essere molto difficile quanto necessario, nel corso della giornata di Ferragosto. Fare degli strappi alla regola potrebbe essere controproducente, secondo l'oroscopo. La collaborazione con i colleghi sarà ridotta ai minimi termini.

10° Acquario: questa sarà una giornata di pausa assoluta, secondo l'oroscopo. Il vostro segno potrebbe godere di alcune sorprese ma forse anche di qualche problema a carattere professionale. Secondo l'oroscopo dovreste fare attenzione alle finanze che con il passare del tempo potrebbero calare drasticamente.

11° Leone: avrete una fortuna che calerà drasticamente, secondo l'oroscopo. Dovrete fare appello a tutta la vostra determinazione per poter concludere un progetto, e non sarà facile racimolare ciò che riuscirete a guadagnare, per il momento.

Questa non sarà esattamente la vostra giornata ideale.

12° Gemelli: dovreste cercare di non cedere allo stress e di sentirvi comunque in vena di festeggiamenti, anche solo con un po' divertimento che tenga lontane le vicende professionali più negative. Secondo l'oroscopo questa serata potrebbe passare abbastanza bene, nonostante non ci siano i presupposti per fare molto.