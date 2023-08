L'oroscopo sull'amore della giornata di Ferragosto, martedì 15 agosto 2023, vede protagonista l'Ariete e per esteso anche gli altri segni di Fuoco. Un altro segno che riemergerà dopo molto tempo sarà quello della Bilancia.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di Ferragosto segno per segno: Venere favorevole ad Ariete

1° Ariete: finalmente Venere potrebbe conferirvi un magnetismo in grado di conquistare la persona amata e di fare anche qualche conoscenza che possa realmente essere attratta da voi, e non semplicemente sotto il profilo fisico.

Secondo l'oroscopo il romanticismo nella coppia sarà più vivido che mai, accompagnato successivamente dalla passionalità.

2° Bilancia: questo potrebbe essere uno dei pochi giorni fortunati in amore per il vostro segno zodiacale. Potrebbe prospettarsi una bella complicità con la persona amata, sia dal punto di vista mentale che fisico. Per i single si apriranno le possibilità di incontro, soprattutto per quelle conoscenze che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

3° Leone: il romanticismo sarà il vostro punto cardine della giornata, anche se avevate in mente ben altro per il Ferragosto 2023. L'oroscopo prospetta dei momenti di forte intesa con la persona amata ma anche una collaborazione molto solida con la famiglia.

Farete dei bellissimi incontri che potrebbero regalarvi delle amicizie decisamente speciali.

4° Gemelli: scoprirete tanti momenti piacevoli in compagnia delle persone che più amate e che vi sono state vicine nei tempi più recenti. Secondo l'oroscopo questa sarà la giornata ideale per confessare i vostri sentimenti alla persona amata senza necessariamente mettere da parte altre situazioni estranee all'amore.

Le previsioni astrologiche del 15 agosto: Sagittario romantico

5° Sagittario: un bel romanticismo potrebbe fare sfoggio di se nel corso della serata, in cui finalmente riuscirete ad aprire il vostro cuore all'altro e confidarvi, anche se si tratterà di una amicizia recente. Secondo l'oroscopo sentirete in voi un desiderio di sviluppare della disponibilità per chi ne ha bisogno.

La famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

6° Scorpione: fare qualche cosa di romantico come una sorpresa sarà per il partner una occasione per trascorrere del tempo con voi, soprattutto se la vostra quotidianità non ve lo permette appieno. Ci saranno dei momenti spensierati che potrebbero farvi dimenticare qualche conflitto significativo.

7° Acquario: avrete qualche incertezza nella prima parte della giornata in amore, ma nel pomeriggio e in serata riuscirete ad aprirvi alla persona amata e a dare il meglio di voi nella comunicazione. La serata potrebbe prospettarsi ricca di colpi di scena per la famiglia.

8° Toro: potreste non avere un affiatamento eccellente con la persona amata, piuttosto una stabilità che con il trascorrere delle ore si farà sempre più rassicurante ma immobile, priva di romanticismo e di quei buoni sentimenti che prescindono da molte cose.

Secondo l'oroscopo le amicizie saranno dei punti fermi.

Vergine in calo

9° Cancro: le amicizie forse più dell'amore potrebbero farvi sentire amati, al centro dell'attenzione e pronti anche per fare qualche esperienza che possa farvi maturare come persona. Con la famiglia si apriranno degli scenari di riappacificazioni, anche se non sarà del tutto facile. La serata potrebbe essere divertente, ma a tratti malinconica.

10° Vergine: al posto del romanticismo puro ci saranno quelle amicizie che vi supporteranno nei momenti più difficili, aiutandovi anche a trascorrere dei momenti che possano accantonare per un po' la nostalgia del passato. Recidere qualche legame negativo al momento potrebbe essere una dichiarazione d'amore nei confronti di voi stessi.

11° Capricorno: si faranno largo molti tentativi di avviare una riappacificazione molto importante per voi, ma questi potrebbero rivelarsi dei buchi nell'acqua. Secondo l'oroscopo dovreste cercare di prendervi cura di voi e di divertirvi un po' per smaltire lo stress. In famiglia non ci saranno novità sentimentali rilevanti.

12° Pesci: la timidezza purtroppo potrebbe prendere il sopravvento e farvi sentire un po' in disparte. Nella coppia ci potrebbero essere moltissimi fraintendimenti che con il passare del tempo potrebbero essere controproducenti per la vostra storia d'amore. Purtroppo non saranno contemplate le amicizie.