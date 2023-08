Nella giornata di giovedì 17 agosto 2023, l'Oroscopo dell'amore vede in rialzo i segni di fuoco, con due in particolare che sovrasteranno tutti gli altri: il Leone e l'Ariete. Ci sarà una rimonta per il segno della Bilancia che riguarderà essenzialmente le amicizie. In ribasso lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco relativamente all'amore in ordine di classifica.

L'oroscopo della fortuna: Gemelli ai primi posti

1° Ariete: vivrete degli attimi di spensieratezza con la persona amata che potrebbero portare auna complicità mai avuta prima.

Ora le problematiche di coppia saranno definitivamente accantonate a favore di una serenità molto duratura.

2° Leone: sarete molto ottimisti nelle questioni di carattere sentimentale, con il coraggio di cui disponete ora confessare ciò che provate alla persona amata sarà molto semplice. Avere a che fare con qualche desiderio di carattere familiare vi spingerà a voler trascorrere molto più tempo con gli affetti.

3° Bilancia: preservare le amicizie in questo momento sarà molto più importante della vostra relazione amorosa. Secondo l'oroscopo trovare la persona che fa per voi ora potrebbe essere più semplice del solito, grazie agli incontri che si faranno via via sempre più numerosi.

4° Gemelli: la piacevolezza si questa giornata sarà da attribuire alle questioni di carattere sentimentale che finalmente troveranno dei riscontri positivi.

Secondo l'oroscopo anche nella cerchia di amicizie potrebbero arrivare delle novità molto allettanti.

Salto di qualità per Sagittario

5° Sagittario: avrete a che fare con un salto di qualità nella vostra vita di coppia, perché potrebbe sopraggiungere una bella esperienza fatta di matrimonio oppure di convivenza. Ora avere a disposizione un appoggio amicale sarà davvero utile per la vostra mente.

6° Cancro: qualche incontro potrebbe evolversi in qualcosa di più di una semplice amicizia. La passionalità nella coppia potrebbe essere un espediente per avviare delle riappacificazioni. Ora come ora anche una amicizia di vecchia data potrebbe regalarvi molta gioia.

7° Acquario: sbrigherete alcune faccende in modo molto più veloce proprio per voler stare con la persona amata.

Altri fattori però potrebbero mettere a repentaglio quel po' di ore che vi saranno concesse. In famiglia ci sarà aria di riappacificazioni, ma se non fate attenzione potrebbero nascere altri conflitti.

8° Toro: questo calo dell'intesa amorosa potrebbe costarvi una serata che altrimenti sarebbe stata di amore e tenerezza con la persona amata. Fintanto che la serenità durerà potreste però fare qualche piccolo strappo alla regola per trovare del divertimento per entrambe le parti.

Pesci a disagio con l'amore

9° Pesci: sentirvi un po' in una situazione scomoda sul piano amoroso potrebbe spingervi ad essere poco sinceri e a non essere imparziali, soprattutto all'interno del contesto familiare. Anche nelle amicizie potrebbero esserci delle divergenze piuttosto importanti.

10° Capricorno: caricarvi di qualche responsabilità familiare sarà il modo più rapido per farvi perdere la pazienza, soprattutto ora che ci sarà un po' di malumore con gli affetti più cari. L'amore al momento non sarà contemplato.

11° Vergine: vorreste avere una giornata in solitaria per scaricare tutto lo stress e l'ansia che la famiglia potrebbe comportare. Secondo l'oroscopo potreste avere una serata relativamente tranquilla con qualche amico che penserà esclusivamente a farvi divertire.

12° Scorpione: ci sarà un'aria di tempesta all'interno della vostra storia d'amore, ma farete la giusta attenzione non ci sarà il pericolo di incorrere in una separazione. Tutto dipenderà da coppia a coppia, ma soprattutto dal trascorso passato.