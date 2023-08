Dopo la fine della giornata di Ferragosto arriva un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 16 agosto 2023 con le novità dal punto di vista professionale e sentimentale dall'Ariete fino ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 16 agosto 2023: la giornata

Ariete: in amore è una giornata che vedrà la Luna favorevole, ciò vi permetterà di iniziare qualcosa di bello in una coppia. Nel lavoro momento che invita a fare delle scelte ma non tutto vi sembra chiaro adesso.

Toro: per i sentimenti sarà possibile innervosirsi in questa giornata, questo motivo se possibile meglio rimandare le discussioni a domani.

Nel lavoro momento che vi permetterà di superare alcune crisi, alcune situazioni però andrebbero chiarite.

Gemelli: a livello sentimentale sarà importante farsi scivolare le cose addosso in questa giornata. Sarete comunque più ambiziosi nella vita di una coppia. Nel lavoro qualche discussione da affrontare non mancherà.

Cancro: in amore, se dovete parlare di questioni importanti, la giornata aiuterà ma non esagerate con le prese di posizione. A livello lavorativo è una giornata che vi vedrà più impegnati del solito e maggiormente stanchi.

Leone: in amore la situazione è favorevole, non mancherà uno stato di maggiore forza per la vita di coppia. Nel lavoro Giove in opposizione invita alla cautela, in particolare dal punto di vista economico.

Vergine: per i sentimenti è un periodo interessante con la Luna che sta per entrare nel segno e porterà delle belle novità. Nel lavoro potrete dedicarvi solo a quello che vi piace ed a questioni importanti.

Bilancia: a livello sentimentale è una giornata che invita a essere più positivi grazie anche a Venere favorevole. Nel lavoro alcune situazioni si sbloccheranno ma è probabile che dobbiate risolvere dei contenziosi.

Scorpione: per i sentimenti con Venere in transito potrete rimettervi in gioco, anche se vivete già una storia che non va. A livello lavorativo periodo che comporta maggiore stanchezza e non tutto sarà produttivo.

Sagittario: in amore è una giornata di recupero, ma non rimandate nulla e agite al più presto. Nel lavoro è un momento che porterà buone idee e i contatti saranno favoriti.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata di recupero, visto che sarà possibile incontrare delle persone che veramente vi interessano. Nel lavoro Giove porta maggiore forza e alla risoluzione di questioni importanti.

Acquario: a livello amoroso è un momento importante, nella vita di coppia sarà possibile di avere dei chiarimenti. Nel lavoro, anche se il momento non vi convince molto presto una soluzione arriverà.

Pesci: in amore approfittate di questo momento per darvi da fare e superare alcuni scontri con il partner. Nel lavoro non è un periodo complicato, sarà possibile uscire definitivamente da un passato difficile.