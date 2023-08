Nella giornata di giovedì 3 agosto 2023 l'oroscopo della fortuna vede ritornare alla prima posizione della classifica il segno del Toro, seguito dai Pesci. Ci saranno delle sfide per il segno della Vergine e dei sacrifici da fare per la Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della fortuna, con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Toro ambizioso

1° Toro: lavorerete su un progetto ambizioso, che potrebbe darvi ulteriori opportunità di tipo professionale. Avrete l'occasione di mostrare a tutti le vostre più spiccate abilità.

Secondo l'oroscopo ci saranno occasioni di fare shopping e di divertirvi.

2° Pesci: farete davvero un grande lavoro di cooperazione con i colleghi e avrete un forte spirito di iniziativa. Ora si apriranno le porte dei guadagni con una facilità sorprendente, specialmente oer gli affari che sono ancora aperti.

3° Leone: potrete contare sulla vostra squadra di lavoro per ogni progetto che avete in mente, valutando attentamente cosa sarà giusto per voi e cosa no. La sfera dei guadagni potrebbe essere molto positiva in assoluto nel corso della giornata.

4° Gemelli: le idee straordinarie di questa giornata vi permetteranno di essere efficienti con i progetti in corso. La produttività ora potrebbe incrementare, aiutando anche a far crescere i guadagni.

Sfide per Vergine

5° Vergine: un po' di sfide necessitano del vostro intervento sul piano professionale, farete qualunque cosa affinché anche le questioni burocratiche possano conoscere una conclusione abbastanza soddisfacente.

6° Acquario: le energie saranno ottimali. Potrete finalmente dare libero sfogo alla vostra creatività con i colleghi senza dover necessariamente fare tutto per conto vostro.

In questo modo incrementerà anche l'intesa all'interno del contesto lavorativo.

7° Capricorno: potreste incontrare qualche ostacolo di troppo esattamente, magari a un passo da un traguardo. Sfruttate al meglio qualche idea che avete lasciato nel cassetto troppo a lungo.

8° Ariete: avete un senso di responsabilità che vi farà onore, ma attenti a non fare tutto da soli per poi finire inevitabilmente a stancarvi più del dovuto.

Potreste avere un po' di nervosismo, che comunque non dovrebbe preoccuparvi più di tanto.

Cancro stanco

9° Sagittario: potrebbe esserci qualche insuccesso professionale, nonostante abbiate dato tutto. Rifarvi in un futuro sarà il pensiero principale che avrete per diversi giorni.

10° Cancro: vi sentirete privati di una pausa che possa realmente farvi bene, e a causa di questo avrete anche un po' di tensione a farla da padrone, soprattutto in serata. Ci saranno delle vicende che potrebbero risolversi con un po' di fortuna in serata.

11° Scorpione: dovrete fare i conti con un immobilismo che in questo periodo vi farà sentire abbastanza nervosi, qualche idea potrebbe dare qualche piccola soddisfazione alla vostra mente.

Favorire il riposo potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione.

12° Bilancia: in ambito professionale non sono all'orizzonte delle opportunità particolari, in ambito economico vi toccherà fare qualche sacrificio importante. Fate in modo che alcune questioni burocratiche non pesino troppo su altri impegni.