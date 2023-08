Arriva una nuova giornata di inizio agosto per tutti i segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà la giornata di mercoledì 2 agosto con l'oroscopo e le stelle in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: sarà una buona giornata a livello sentimentale. È possibile che i single del segno facciano degli incontri interessanti. A livello professionale cercate di saper affrontare eventuali problematiche e disagi.

Toro: è una giornata di polemiche in campo amoroso. Cercate di rimanere concentrati e gestite al meglio i vostri rapporti.

In ambito professionale sarà meglio impegnarsi di più.

Gemelli: per la giornata di mercoledì 2 agosto è possibile che arrivino delle buone intuizioni in ambito lavorativo. In amore - se ci sono state nelle problematiche - sarà meglio capire in che direzione far andare il proprio rapporto, la luna e dalla vostra parte.

Cancro: migliora la situazione in ambito sentimentale, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo. A livello lavorativo sono in arrivo ottimi riscontri per quel che riguarda la situazione finanziaria.

Leone: giornata a favorevole a livello sentimentale che arriva dopo alcune giornate complesse. La Luna rimane comunque in opposizione, sarà meglio stare attenti alle parole.

In arrivo opportunità professionali.

Vergine: la giornata di mercoledì 2 agosto sarà caratterizzata da sensazioni importanti in ambito sentimentale, vi sentite passionali. Nel lavoro in arrivo soluzioni, attenzione a Giove in opposizione.

Bilancia: sono in arrivo dei confronti con la persona che amate, non mancheranno polemiche da risolvere.

Nel lavoro qualcosa è rimasto in sospeso, vi sentirete stanchi in questa giornata.

Scorpione: Luna dissonante, sarà possibile vivere sensazioni spiacevoli in ambito sentimentale. Nel lavoro gestite le cose con più calma, arriveranno delle sfide.

Sagittario: con Venere in aspetto favorevole belli gli incontri che sarà possibile fare in amore.

Vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro potrete fare qualcosa di importante, impegnatevi al meglio.

Capricorno: possibili scelte all'orizzonte, in amore sarà meglio capire da che parte andare. Sono in arrivo dei cambiamenti che riguardano il lato professionale.

Acquario: giornate caratterizzate da distrazioni per il segno, in arrivo dubbi in ambito sentimentale. Nel lavoro siete chiamati a fare delle scelte, possibili cambiamenti.

Pesci: è una giornata di tensione in ambito sentimentale, dovrete essere più forti e combattivi. Per quel che riguarda il lavoro cercate di tenere a bada l'ansia.