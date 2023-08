Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto i nati sotto il segno dell'Acquario devono pensare di più a se stessi. I Pesci sono molto determinati verso i propri obiettivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: secondo le previsioni settimanali dell'Oroscopo dal 21 al 27 agosto per voi sarebbe opportuno rilassarvi un po'. Se non siete sereni non riuscirete certamente a prendere decisioni giuste.

11° Acquario: siete soliti addossarvi i problemi e le responsabilità di tutti, anche quando le cose non vi riguardano.

Questo, però, non farà che acuire il vostro stress. Quindi, mollate un po' la presa e pensate a voi.

10° Leone: siete persone tendenzialmente generose e altruiste. Nel momento in cui vedete che dall'altra parte qualcuno se ne sta approfittando, però, finite per perdere totalmente la stima e la fiducia.

9° Vergine: difficile tornare indietro quando sono stati commessi degli errori molto importanti. Non siete molto inclini al perdono, pertanto, se qualcuno vi ha deluso, perderà il suo tempo nel provare a riconquistarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: siete emotivamente un po' instabili. Ci sono giorni in cui vi sentite gioiosi e felici, mentre altri colate a picco.

A inizio settimana ci saranno dei momenti un po' giù, ma poi ci sarà la risalita.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo dal 21 al 27 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere più onesti, soprattutto nei riguardi di se stessi. Le bugie non porteranno da nessuna parte.

6° Ariete: buon momento per iniziare delle nuove attività, anche in proprio.

Il denaro potrebbe un po' scarseggiare in questo periodo. Forse avete sperperato troppo in vacanza?

5° Toro: attenti ai colpi di fulmine in quanto questo è un periodo decisamente favorevole per voi. In amore è importante lasciarsi andare e non fermarsi alle apparenze. Sul lavoro bisogna mantenere una certa professionalità.

Oroscopo segni fortunati dal 21 al 27 agosto

4° in classifica Sagittario: se avete ricevuto una delusione di recente, in questo periodo riuscirete a gettarvela alle spalle. Occhi aperti per quanto riguarda le nuove opportunità.

3° Capricorno: dal punto di vista economico ci sarà un bel miglioramento. I nati sotto questo segno devono essere in grado di gestire in autonomia il proprio denaro, in modo da non trovarsi in momenti di secca.

2° Pesci: sapete certamente come fare per raggiungere un obiettivo. Le stelle vi invitano a seguire sempre il vostro istinto, almeno per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale.

1° Cancro: secondo l'oroscopo settimanale, i nati sotto questo segno devono pensare un po' di più a sé e al proprio benessere. Ricordate che la prima cosa per stare bene con gli altri e essere in pace con se stessi.