Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre invitano i nati sotto il segno del Leone ad aprirsi alle novità. Gli Ariete, invece, sono un po' sballottati dagli eventi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' in balia degli eventi e questo potrebbe causare qualche scombussolamento. In amore è importante venirsi in contro e, soprattutto, non rinunciare mai al dialogo.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre vi invitano ad essere più parsimoniosi. Nell'ultimo periodo avete avuto qualche spesa di troppo, sia per dovere sia per piacere, adesso bisogna regolarsi.

10° Pesci: questi giorni potrebbero essere caratterizzati da una bella sorpresa per voi. Cercate di non trarre conclusioni affrettate soprattutto se doveste conoscere persone nuove.

9° Vergine: in ambito lavorativo vi sentite molto a vostro agio, specie se vi trovate nello stesso contesto da un bel po' di tempo. Per quanto riguarda l'amore, invece, siate più audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: ricordate che certi treni non ripasseranno. Soprattutto dal punto di vista lavorativo, coglietele al volo certe occasioni, specie se vi permettono di vivere una vita più serena e agiata.

7° Capricorno: secondo l'oroscopo dal 28 agosto al 3 settembre, i nati sotto questo segno devono essere un po' più attenti.

Spesso prendete delle decisioni spinti solamente dal vostro istinto, meglio darsi una regolata.

6° Gemelli: se qualcuno vi ha fatto uno sgarbo, adesso è tempo di affrontarlo e di mettere le cose in chiaro. Se ritenete che un rapporto non sia idoneo per andare avanti, allora gettatevelo alle spalle.

5° Cancro: verso la fine della settimana potreste ricevere un'interessante sorpresa, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Nel lavoro, invece, da settembre ripartiranno alcuni progetti.

Oroscopo segni fortunati dal 28 agosto al 3 settembre

4° in classifica Leone: le stelle vi invitano a prendervi cura di voi stessi, dopotutto siete la persona più importante nella vostra vita. I rapporti logori, vanno chiusi, bisogna fare spazio alle novità.

3° Bilancia: per i nati sotto questo segno sta per arrivare una bella soddisfazione.

Un traguardo sta per essere raggiunto e bisogna essere fieri. Siate orgogliosi di voi per una volta.

2° Scorpione: giornata molto intensa dal punto di vista professionale. Buone nuove in arrivo in questo ambito. Cercate di essere concentrati e di darvi da fare per raggiungere obiettivi importanti.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre vi spingono a credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Non vi arrendete e non date nulla per scontato.