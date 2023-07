Inizia un nuovo mese per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo dell'1 agosto 2023 con le indicazioni e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro in previsione di questa nuova giornata.

Stelle e oroscopo dell'1 agosto 2023: la giornata dei segni

Ariete: in amore se siete single potrete fare un incontro speciale, visto che Venere è ancora favorevole. Nel lavoro c'è uno stato di stanchezza ma comunque arrivano ora soluzioni importanti.

Toro: per i sentimenti c'è qualcosa che vi disturba adesso, siete alla ricerca di una verità che non arriva.

Nel lavoro alcuni dovranno tagliare i rami secchi e portare avanti solo i progetti che interessano.

Gemelli: a livello sentimentale se ci sono state delle difficoltà adesso dovete cercare di superarle isto che Venere è favorevole. Nel lavoro troppe preoccupazioni e pochi rendimenti, qualcuno sta cercando dei chiarimenti.

Cancro: in amore se una persona vi interessa dovreste ora avvicinarla, le cose vanno meglio rispetto agli scorsi giorni. A livello lavorativo siete preoccupati per una chiamata che non arriva, oppure siete alla ricerca di maggiori certezze.

Leone: per i sentimenti se un amore è nato da poco va alimentato, vivete ogni emozione al massimo. Nel lavoro c'è grande vitalità, attenzione però non fare delle mosse sbagliate.

Vergine: a livello sentimentale Giove alimenta nuove opportunità per i single del segno, attenzione però a dei piccoli malintesi che potrebbero rovinare un rapporto. Nel lavoro state facendo molte cose, questo è un momento di stanchezza che si fa sentire.

Bilancia: per i sentimenti il nuovo mese vede diversi pianeti favorevoli e questo è di buono auspicio.

Fate attenzione a quelle persone che non sono dalla vostra parte. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore fiducia adesso.

Scorpione: a livello sentimentale in una storia, se ci sono stati dei contrasti, c'è uno stato di maggiore stanchezza in questi giorni da superare. Nel lavoro problemi da risolvere e questo è il momento giusto per parlarne con calma.

Non commettete azzardi dal punto di vista economico.

Sagittario: a livello amoroso in questi giorni siete pronti a fare di più visto che Venere aiuta, sarà possibile avvicinare una persona che vi interessa. Nel lavoro alcuni problemi potranno essere risolti, arrivano nuove collaborazioni.

Capricorno: in amore Mercurio in ottimo aspetto favorisce gli incontri e se avete fatto una richiesta entro breve arriverà la risposta. Nel lavoro troppe cose da fare ma un successo non manca.

Acquario: a livello amoroso ci sono discussioni nella coppia da dover affrontare, bisogna allontanarsi ora da alcune preoccupazioni. A livello lavorativo è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo e non lasciare il certo per l'incerto.

Pesci: in amore è meglio non mettere i sentimenti in secondo piano adesso, in particolare se ci sono stati dei problemi di coppia. Nel lavoro c'è voglia di mettersi in gioco, potranno arrivare occasioni a breve.