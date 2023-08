L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 agosto 2023. Giornata ricca di energia e prospettive, con le stelle in aspetto armonico ben disposte a donare emozioni intense e opportunità. L'influenza della Luna nel segno dell'Acquario favorirà la creatività e la socialità, mentre Plutone in Capricorno darà un'energia determinante e ambiziosa. Marte e Mercurio in Vergine stimoleranno la precisione e la logica, mentre Venere e il Sole in Leone diffonderanno un'aura di calore e passionalità. Saturno e Nettuno in Pesci porteranno un senso di intuizione e spiritualità, mentre Giove e Urano in Toro regaleranno fortuna e cambiamenti sorprendenti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 2 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. In questa giornata i desideri del partner avranno un grande impatto su di voi. La vostra solare attitudine vi spingerà a dare di più e a fare bella figura, specialmente se siete all'inizio di una storia. Vi sentirete disposti ad assecondare ogni piccolo desiderio della persona che avete accanto, desiderosi di regalare momenti fantastici. Se siete single, la Luna vi riempirà di entusiasmo. Se ne avrete la possibilità, potreste organizzare un viaggio o con gli amici, poiché sarete allegri e affascinanti.

Consapevoli del vostro immenso potere seduttivo, lo userete a vostro vantaggio per ottenere ciò che desiderate. Al lavoro, dimostrerete a tutti di essere dinamici e motivati, più di quanto si possa pensare. Metterete in moto una gran mole di lavoro: con l'impegno al massimo sarete tra i più produttivi.

Toro: ★★. Questo mercoledì che sta per arrivare dovete cercare di capire se il vostro disagio ha delle motivazioni oggettive o se si tratta di cosa temporanea.

Non lasciatevi influenzare dal passato, cercate di cancellare i fantasmi e liberatevi della nostalgia; concentratevi invece sul futuro da trascorrere insieme al partner. Se siete single, fate attenzione al vostro sarcasmo, poiché potrebbe allontanare le persone da voi. Cercate di tutelare le amicizie che vi hanno sempre fatto sentire benvoluti e amati, invece di allontanarle con i vostri comportamenti negativi.

In ambito lavorativo, potreste sentirvi insicuri riguardo prendere decisioni importanti. Siate cauti e riflettete bene prima di agire, ma non lasciate che la paura vi blocchi dal fare i passi necessari per il vostro sviluppo professionale.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 2 agosto porta in evidenza un ottimo periodo. La posizione favorevole del pianeta dell'amore vi regalerà un mercoledì speciale. Potrete approfittare di questo buon aspetto per vivere momenti felici e significativi con il vostro partner. In molti casi potrete rafforzare ancora di più il vostro legame. Anche per i single, ci saranno ottime opportunità: potreste ritrovare quelle sensazioni che non provavate da molto tempo.

Se ci sono stati momenti in cui avete desiderato esprimere i vostri sentimenti per qualcuno, ma avete esitato per qualche motivo, questo è il momento giusto per farlo. Siate autentici, godetevi il presente e siate felici di seguire il vostro cuore. In ambito lavorativo, vi sentirete più affiatati con un/una collega. La simpatia e l'intesa reciproca vi aiuteranno a rendere le ore di attività più piacevoli e il tempo volerà rapidamente.

Oroscopo e stelle del 2 agosto, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Il vostro buonumore in questa giornata sarà amplificato da congiunzioni favorevoli, il che vi renderà vogliosi di stare in compagnia del partner. Sarete in grado di cogliere il lato migliore nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto, contribuendo a creare un'atmosfera positiva, riuscendo persino a rafforzare il rapporto sentimentale.

Per i single, Giove vi stimolerà ad accogliere un corteggiamento da parte di una persona che si è invaghita di voi. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta, quindi non chiudetevi a riccio, ma datevi la possibilità di esplorare questa nuova situazione per capire se possa nascere qualcosa di significativo. Le finanze godranno di un'ottima giornata, sarete motivati ad essere propositivi sul lavoro. Approfittate di questa manna dal cielo per concentrarvi sugli obiettivi con impegno e dedizione.

Leone: ★★★★. È in arrivo una giornata speciale, dedicata in larga misura alla comprensione e all'affetto reciproci. Fate una pausa dalle responsabilità quotidiane e dalle distrazioni degli amici, per dedicarvi completamente alla vostra dolce metà.

Trascorrere del tempo assieme sarà un modo per rafforzare il legame e ravvivare la passione che vi unisce. Per i single, si prospetta una fase più rilassata, sicuramente incentrata sulla conciliazione in tutti gli aspetti della vita. Anche all'interno della famiglia, potrete godere di un'atmosfera più serena e armoniosa. L'accordo tra i vari membri del nucleo sarà a portata di mano, rendendo l'ambiente più placido. Nel lavoro, otterrete grandi soddisfazioni e ciò avrà un impatto positivo sulle vostre finanze. In arrivo benefici economici.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 2 agosto, prevede un periodo abbastanza sottotono. Una Venere "antipatica" potrebbe portare tensioni con il partner: non lasciatevi abbattere!

L'importante è imparare a comunicare in modo aperto e sincero, evitando monologhi e dando più spazio alle opinioni dell'altro. Così facendo, riuscirete a superare gli ostacoli e a tornare a sorridere di nuovo insieme. Per i single, potrebbero ritornare alla luce situazioni del passato rimaste in sospeso. Non esitate a chiudere questi capitoli per vivere la vita con serenità e senza rimpianti: lasciate andare eventuali torti subiti ma concentratevi sul presente per un futuro felice. Nel lavoro, potreste sentirvi sotto pressione a causa di richieste ingiuste da parte di alcuni colleghi. Non lasciatevi coinvolgere nelle dinamiche negative: concentratevi sulle vostre capacità in modo da ottenere quel rispetto che meritate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 agosto.