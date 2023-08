Le previsioni astrologiche del 18 agosto ci portano a conoscenza dell'andamento di tutti i segni zodiacali. Lo Scorpione potrebbe fare un gesto di generosità, mentre il Cancro potrebbe andare incontro a qualche imprevisto.

Predizioni astrali del 18 agosto: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di essere pazienti e non fatevi prendere troppo dall'ansia, è importante che manteniate un certo equilibrio. L'importante è il raggiungimento di un obiettivo che vi siete prefissati, se ci sarà da prendere delle decisioni fatelo senza indugiare.

Toro: alcune discussioni potrebbero compromettere l'andamento della vostra giornata, il vostro buonumore potrebbe infatti venire meno.

Cercate di trovare un certo ottimismo di base e andate avanti per la vostra strada.

Gemelli: prendetevi una bella giornata di ferie e godetevi il tempo libero con una bella passeggiata nel verde. Per quel che concerne il lavoro, avrete la possibilità di incontrare una persona che potrebbe aiutarvi molto.

Cancro: potrebbe esserci qualche imprevisto che non vi farà di certo dormire sonni tranquilli, affrontatelo con estrema cautela ma anche con molta tranquillità. Cercate il supporto delle persone care.

Leone: potreste non essere particolarmente tranquilli a causa di alcune idee che vi siete messi in testa. Coinvolgete il vostro partner in alcune scelte che possono essere importanti per il vostro futuro.

Vergine: dimostrerete di essere particolarmente affidabili e di questo ne andrete fieri con le persone a voi più vicine. Le stelle vi permetteranno di spingervi oltre le vostre possibilità, state tranquilli è un rischio calcolato.

Previsioni zodiacali del 18 agosto, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non nascondetevi troppo e cercate di esporre le vostre idee, non tutti apprezzeranno ma dimostrerete carattere e intraprendenza.

Non impiegate tutto il vostro tempo nel lavoro, rilassatevi un pochino.

Scorpione: aiutate una persona in difficoltà e non attendetevi nulla in cambio, fate un gesto di pura generosità. Metteteci tutto il vostro impegno e cercate di raggiungere un buon risultato, anche se non sarà affatto semplice.

Sagittario: avrete bisogno di maggiore concretezza, in questa giornata sembrerete particolarmente distratti e confusionari.

Utilizzate tutta la pazienza a vostra disposizione ma allo stesso tempo non temporeggiate troppo.

Capricorno: riuscirete molto bene in un compito che vi sarà assegnato, probabilmente nemmeno voi vi aspettavate tanto successo. Potreste essere chiamati a fornire un consiglio utile ad un amico in difficoltà.

Acquario: il vostro lavoro è importante e se volete un avanzamento di carriera dovrete impegnarvi molto ed essere maggiormente produttivi. Usate bene l'arma del dialogo, potrebbe portarvi molto lontano.

Pesci: cercate di essere sempre sul pezzo e non distraetevi, non potete permettervelo. Non sarà una giornata particolarmente felice per quel che riguarda l'amore, il vostro partner si aspetta molto di più da voi.