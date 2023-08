L'oroscopo dell'amore di venerdì 18 agosto 2023 vede in rimonta i nati sotto il segno del Gemelli, seguito dall'Ariete e dal Sagittario, il quale vivrà un'atmosfera molto più serena e dedita alla tenerezza nella coppia. Per i Pesci si prospetta invece un'intesa emotiva molto forte col partner che potrebbe consentire di far fronte a molte difficoltà.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Ariete al settimo cielo

1° Gemelli: le vicende amorose potrebbero subire dei cambiamenti positivi e repentini, secondo l'oroscopo.

Il clima di serenità sul piano familiare potrebbe avere dei risvolti inaspettati anche sul piano della comunicazione, rendendola sempre più fluida e perspicace.

2° Ariete: vi sentirete al settimo cielo grazie ad un'intesa amorosa che prescinderà dalle faccende di stampo domestico. La tenerezza e la vivacità passionale insieme potrebbero darvi dei frutti eccellenti sul piano sentimentale.

3° Sagittario: potreste godere di un'atmosfera molto tranquilla in amore. Non mancheranno le novità sul piano passionale e potrebbe anche arrivare una qualche notizia che attendevate da tempo.

4° Leone: avrete una bella carica che vi permetterà di essere chiari e diretti e di non indugiare su alcuni dettagli che potrebbero solo rallentare la vostra storia d'amore.

Le evoluzioni di coppia saranno fattibili grazie alla vostra intraprendenza. Qualche incontro si presenterà alla vostra porta.

Emozioni uniche per il Cancro

5° Pesci: l'intesa amorosa con il partner potrebbe raggiungere uno stato di grazia dal quale non vorreste mai allontanarvi. La semplicità della vostra relazione vi metterà anche in condizione di cercare delle soluzioni ad una qualche problematica in piedi da tempo.

6° Cancro: le emozioni che riuscirete a provare in questo momento grazie al partner daranno maggiore concretezza alla vostra relazione. Secondo l'oroscopo le amicizie vi regaleranno degli attimi di spensieratezza.

7° Acquario: sperimentare qualche amicizia che magari avete sempre più o meno respinto potrebbe essere alquanto interessante, secondo l'oroscopo.

Con il partner potreste avviare una buona comunicazione che vi porterà a riflettere sia come coppia che come individui.

8° Bilancia: le prospettive di vedere fiorire il vostro amore saranno progressivamente in calo, ma non sarà del tutto assente la possibilità di fare nuovi incontri che potrebbero fare al caso vostro, anche se potrebbero non evolversi come relazioni di stampo amoroso.

Toro malinconico

9° Scorpione: qualche piccolo diverbio nella coppia potrebbe dar vita a delle situazioni conflittuali. Non ci sarà nulla che vi assicurerà l'armonia in famiglia, ma sicuramente nelle amicizie ci saranno dei miglioramenti sensibili anche con chi vi è stato sempre antipatico.

10° Toro: avvertirete una forte malinconia nell'aria e forse l'ambito amoroso sarà fautore di questa sensazione.

Avere qualche conflitto in sospeso con la famiglia di certo non vi aiuterà, ma nel corso della serata si riscontreranno dei miglioramenti e alcune riappacificazioni.

11° Capricorno: secondo quanto riportato dall'oroscopo di venerdì 18 agosto, avrete a che fare con un po' di nostalgia del passato che vi farà vedere i vostri affetti sotto una luce diversa. Con le amicizie potreste avere delle diatribe che non si spegneranno nell'immediato, mentre a livello di incontri questo periodo in particolare non darà dei risultati.

12° Vergine: al momento le questioni sentimentali saranno solo un ricordo, sia che si tratti di situazioni positive che di momenti negativi. In famiglia poca armonia, bisogna aspettare tempi migliori.