La terza settimana del mese di agosto giunge alla sua naturale conclusione. Arrivano quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo del 20 agosto 2023 per tutti i segni, con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Previsioni astrologiche del 20 agosto

Ariete: in amore è meglio cercare di evitare questioni difficili da risolvere in una coppia. I single del segno potranno fare di più adesso. Nel lavoro c'è da mettere a punto una strategia vincente visto che la giornata aiuta.

Toro: per i sentimenti è un momento interessante e le scelte che farete ora saranno favorite.

Nel lavoro ci sono novità dietro l'angolo, a breve riceverete una proposta.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna favorevole vi permetterà di fare nuovi incontri, state però lontani da persone che potrebbero farvi innervosire. Nel lavoro alcune questioni dovranno essere risolte in queste ore.

Cancro: in amore è una giornata non esaltante, visto che potrebbe tornare una polemica. In questi giorni sentita una fase di grande agitazione. A livello lavorativo diverse questioni importanti da affrontare non mancano, non fatevi distrarre da alcuni particolari.

Leone: a livello amoroso la Luna è favorevole, se c'è stata una crisi potrei trovare decidere se continuare una storia o meno. Nel lavoro le buone idee non mancano, vi sentite maggiormente creativi e questo aiuterà.

Vergine: in amore è una giornata che potrà farvi vivere sensazioni speciali, evitate solo di portare avanti azzardi inutili. Nel lavoro potrebbero nascere delle nuove situazioni, gestite ora al meglio quello che arriva.

Bilancia: in amore è una giornata interessante con la Luna nel segno che porta emozioni speciali da vivere.

Si potrà anche chiarire qualcosa in famiglia. Nel lavoro c'è una buona capacità di azione e proprio in queste ore potrete ragionare su un nuovo progetto.

Scorpione: a livello amoroso affrontate questa giornate con grande serenità anche se potreste essere agitati al mattino. Nel lavoro se dovete parlare di qualcosa di importante forse è meglio aspettare alcune ore.

Sagittario: a livello sentimentale è un momento interessante e la Luna è promettente, nelle relazioni incerte sarà però importante parlare chiaro. A livello lavorativo, se c'è da portare avanti un progetto, è molto importante iniziare a seguire consigli da parte di persone valide.

Capricorno: in amore non mettete in discussione un legame, alcune questioni di carattere pratico non vi permettono di concentrarvi come vorreste. Nel lavoro è meglio fare solo lo stretto necessario, anche se avete accettato un nuovo impegno.

Acquario: per i risentimenti Luna favorevole che permetterà un recupero. Nel lavoro cercate di essere più tranquilli, arriveranno delle discussioni da affrontare.

Pesci: in amore le relazioni di lunga data potrebbero aver perso qualcosa, ma questo non significa crisi, è solo un momento di agitazione. Nel lavoro portati avanti un progetto visto che queste saranno giornate migliori che aiuteranno.