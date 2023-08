L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 agosto. Le stelle si ergono in posizioni uniche, tessendo la trama astrale su cui poggia il destino dei sei segni in analisi in questo contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questa panoramica celeste esploreremo come le sfere dell'amore, del lavoro, delle relazioni familiari e dell'amicizia si intrecciano, creando uno scenario unico per ogni simbolo astrale. Che abbiate un interesse profondo nell'Astrologia o cerchiate semplicemente una lettura per passare un po' di tempo in leggera spensieratezza, siete approdati proprio nel luogo giusto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Voi Bilancia, nella giornata di lunedì. Forse vi troverete in una posizione difficile: riuscire a gestire amore, lavoro, famiglia e amicizie potrebbe essere un'impresa per tanti Bilancia. Nel settore lavorativo, potreste incontrare alcune problematiche che richiederanno la vostra attenzione. Tuttavia, non dimenticate di dedicare del tempo anche alla vostra famiglia e ai vostri cari in generale, poiché la vostra presenza sarà importante per creare un senso di unità e armonia.

Le amicizie giocheranno un ruolo di supporto, offrendovi consigli preziosi per affrontare il periodo sottotono. Anche l'amore potrebbe richiedere un po' di sforzo extra, visto l'attuale stato astrologico. Parlando di coppia, sforzatevi di mantenere aperto il buon dialogo con il partner. Rimanere flessibili e aperti al cambiamento positivo, in modo da poter superare qualsiasi ostacolo, sarebbe per molti l'ideale.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì all'insegna della fortuna in ogni contesto. In effetti la maggior parte della giornata sarà illuminata da un'energia eccezionalmente positiva. Nel lavoro, avrete l'opportunità di brillare e dimostrare le vostre capacità uniche. I vostri ultimi sforzi saranno ampiamente riconosciuti e potreste persino ricevere lodi e promozioni.

L'amore sarà al centro del vostro mondo interiore, come sempre, portando intimità e fiducia profonda nei confronti della persona amata. Le amicizie, ovviamente quelle con la "A" maiuscola, vi sosterranno in ogni passaggio importante del periodo, portando gioia e all'occorrenza anche risate. È il momento perfetto per esprimere i vostri sentimenti oppure per cercare nuovi modi per interagire con le persone alle quali volete bene.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 21 agosto visto il periodo poco affidabile, vi stimola a trovare equilibrio tra i diversi aspetti della vostra vita. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi un po' frenati o limitati nelle vostre azioni quotidiane. Questo è il momento di pianificare attentamente ogni mossa e magari è anche ora che iniziaste a prendere decisioni a lungo termine.

Nel settore delle amicizie, potrebbero emergere alcune tensioni che richiederanno pazienza e comunicazione aperta. Anche nell'amore, potreste sperimentare piccole incomprensioni. Il consiglio è fondamentalmente quello di riuscire ad affrontare le situazioni con serenità, ovviamente prendendo spunto da esperienze passate. Questa giornata di avvio settimanale potrebbe non essere semplice da portare a buon fine, comunque potrebbe fungere per voi da "palestra d'allenamento", efficace per crescere e migliorare.

Oroscopo e stelle del 21 agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Voi del Capricorno questo lunedì sarete avvolti da una profonda ondata di amore e armonia generale.

Nel vostro ambito lavorativo, vedrete dei progressi significativi che vi porteranno verso una gratificazione certa e duratura. La dedizione e l'impegno che avete dimostrato sin ora nel vostro lavoro cominceranno a dare buoni frutti, aprendo la strada a nuove opportunità di carriera. La famiglia e le amicizie saranno fonti di sostegno incondizionato, creando un solido legame che vi ispirerà ulteriormente a dare il meglio di voi. Il cuore in questo periodo sarà colmo di amore e passione, portando diversi momenti intimi a sfiorare quasi la perfezione. Nel complesso, questa giornata di avvio settimanale si prospetta straordinariamente positiva: cogliete la palla al balzo!

Acquario: ★★★★. La giornata di inizio della nuova settimana, voi dell'Acquario senz'altro darà l'opportunità di (ri)trovare un certo equilibrio tra il lavoro e le amicizie.

Nuove prospettive si apriranno nel percorso quotidiano, e potreste essere persino coinvolti in nuovi progetti, alcuni davvero molto stimolanti: questo stato di cose vi permetterà di esprimere la vostra vera creatività. Le amicizie poi, di certo giocheranno un ruolo cruciale nel sostenervi emotivamente e vi aiuteranno a gestire eventuali stress. Tuttavia, non dimenticate di dedicare del tempo anche a voi stessi e alle vostre passioni personali. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta in modo inaspettato, quindi siate aperti alle nuove conoscenze e a ogni possibile aggancio a sfondo romantico.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di lunedì 21 agosto, è pronto a riempirvi di speranze: il periodo si prospetta portatore di amore e ispirazione.

Vi sentirete in cima al mondo nel vostro lavoro, poiché grazie all'impegno costante potrete avere meritati riconoscimenti generati da risultati positivi. La famiglia e il suo ambiente per voi sarà fonte di gioia e conforto, offrendovi un sostegno incondizionato nel caso doveste affrontare situazioni impegnative. Le amicizie prenderanno un ruolo speciale, generando momenti di allegria e condivisione sincera. Nel campo dell'amore, i cuori solitari molto presto potrebbero imbattersi in un incontro significativo, mentre le coppie consolidate rafforzeranno ancora di più il loro legame. È una giornata in cui l'amore, il lavoro, la famiglia e le amicizie si uniranno per donarvi una sensazione di pienezza e felicità.