Si conclude ufficialmente l'ultimo weekend del mese di agosto con le previsioni e l'oroscopo del 27 agosto 2023. Di seguito l'andamento della giornata dall'Ariete dei Pesci con le ultime novità in amore e nel lavoro per tutti i segni.

Ariete: in amore attenzione alla Luna dissonante che potrà provocare qualche problema. Nel lavoro un po' di cautela ci vuole visto che Marte in opposizione potrebbe portare alcune tensioni.

Toro: per i sentimenti Venere è ancora dissonante ma ci sarà comunque spazio per portare avanti dei progetti importanti. Nel lavoro con diversi pianeti favorevoli le cose andranno meglio.

Gemelli: a livello sentimentale stanchezza che si fa sentire, meglio evitare prese di posizione importanti. Sul lavoro è il momento di avanzare le vostre richieste.

Cancro: in amore Luna in opposizione che renderà la giornata più faticosa, riflettete per bene sul vostro futuro. A livello lavorativo Saturno favorevole preannuncia un periodo positivo.

Leone: a livello amoroso piccoli diverbi, non alzate i toni dato che vi sentirete piuttosto nervosi. Nel lavoro vi sentirete invece forti e pronti a fare di più.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole, potrebbe esserci però un momento di disagio, per questo tenete tutto sotto controllo. Nel lavoro è il momento di perseguire i vostri progetti in maniera più decisa.

Bilancia: per i sentimenti giornata che porterà a dei momenti di calo, tutto andrà a rallentatore anche sul lavoro. Cercate di concedervi un po' di riposo.

Scorpione: in amore giornata valida ma alcune storie in crisi dovranno essere gestite con molta attenzione. Sul lavoro meglio arrivare ad un compromesso se c'è qualche questione in sospeso.

Sagittario: a livello amoroso situazione astrologica particolare, le coppie solide vivranno comunque nuove emozioni. Sul lavoro momento di nervosismo ma le buone idee non mancheranno.

Capricorno: a livello amoroso Luna favorevole, se volete riavvicinarvi a qualcuno è il momento di agire. Nel lavoro meglio evitare conflitti e dissidi inutili.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio approfittare di questo momento per parlare. Sentitevi liberi e spensierati nel trasmettere i vostri pensieri. Sul lavoro state pensando a troppe cose contemporaneamente, fate ordine nelle vostre priorità.

Pesci: in amore Luna in buon aspetto, adesso potrete chiarire quello che non va. Sul lavoro con Saturno nel segno avrete voglia di mettervi in mostra.