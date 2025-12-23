Le previsioni dell'oroscopo del mese di gennaio 2026 invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a concentrarsi sulla rinascita interiore che ci sarà. I Pesci sono un po' bloccati, specie nella parte iniziale del mese.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non siete amanti dei nuovi inizi, specie se portano con sé dei grandi cambiamenti. Per questa ragione, potreste sentirvi un po' stanchi e frustrati nella parte iniziale del mese di gennaio 2026 secondo l'oroscopo, tuttavia, con il passare del tempo, ci sarà una graduale ripresa.

Non siete segni fatti per il "tutto e subito". Arrivate comunque al risultato, ma con calma e tranquillità.

11° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del primo mese del 2026 vi invitano ad essere un po' più coraggiosi. Se fino a questo momento avete titubato su alcune decisioni, adesso è giunto il momento di darvi da fare e di non pensare troppo alle conseguenze delle vostre azioni, specie se dettate dal vostro istinto e dal vostro cuore.

10° Bilancia: in amore potrebbero nascere dei piccoli disguidi dovuti ad alcune decisioni da prendere. Cercate di essere calmi e di non farvi prendere troppo la mano dal vostro istinto, che spesso vi spinge a dire o fare cose delle quali vi pentite. Questo è anche il momento di coltivare i rapporti d'amicizia, che ultimamente avete un po' trascurato.

9° Acquario: dopo una chiusura anno un po' burrascosa dal punto di vista dei sentimenti, adesso è giunto il momento di riprendere in mano la vostra vita. Se ci tenete davvero a recuperare un rapporto, dovete darvi da fare. Venere sarà nel segno per le prime settimane del mese, quindi, approfittatene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: l'oroscopo di gennaio 2026 vi esorta ad essere intraprendenti. In amore la situazione è piuttosto stabile e tranquilla, ma dal punto di vista professionale, invece, qualcosa potrebbe turbare il vostro stato d'animo. Cercate di essere pazienti e di non prendere decisioni frettolose.

7° Leone: il mese si dividerà letteralmente in due fasi, una discendente e una ascendente.

La prima occuperà buona parte dell'inizio del mese, dove vi sentirete un po' stanchi e incompresi. Verso la parte conclusiva, però, complice anche l'arrivo di una bella notizia, riuscirete a risalire la china.

6° Toro: buon momento per gli affare. Se state lavorando ad un nuovo progetto, questo è il momento di metterlo in pratica. Fate affidamento al vostro intuito e al vostro sesto senso, che dal punto di vista professionale non sbagliano quasi mai. In amore, invece, dovete trovare il coraggio per seguire il vostro cuore.

5° Cancro: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Potrebbe arrivare una nuova proposta lavorativa, ma dovete valutare attentamente i pro e i contro. In merito all'amore, invece, cercate di lasciarvi andare un po' di più seguendo il vostro istinto e le vostre sensazioni.

Previsioni astrologiche primi quattro segni dello zodiaco

4° in classifica Capricorno: nel lavoro potrete finalmente risolvere alcune faccende che vi hanno tormentato per buona parte degli ultimi mesi dello scorso anno. Adesso dovete darvi da fare per rimettervi in sesto e per pensare al vostro futuro. In amore cercate di essere intraprendenti.

3° Scorpione: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei progetti che potrebbero andare in porto entro la fine di questo mese. Per quanto riguarda l'amore, invece, è giunto il momento di mettere in chiaro certe situazioni in sospeso e risolverle.

2° Gemelli: importanti cambiamenti in arrivo per voi secondo l'oroscopo del mese di gennaio 2026, sia dal punto di vista emotivo, sia per quanto riguarda la sfera professionale.

Il nuovo anno comincerà con una marcia in più, ma dovrete essere beavi a sfruttarla al meglio. Una sorta di rinascita interiore vi regalerà belle soddisfazioni.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del mese di gennaio 2026 vi invitano a cogliere al volo alcune occasioni che vi capiteranno. Cercate di gioire delle cose belle quando vi succedono, senza pensare necessariamente che la fregatura sia dietro l'angolo. Anche nel lavoro è un ottimo momento per emergere.