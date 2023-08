Per tutti i segni zodiacali continua l'estate. Di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'oroscopo dell'8 agosto 2023 con i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

Stelle e oroscopo dell'8 agosto 2023: la giornata

Ariete: in amore le coppie che hanno vissuto una crisi sono ora in un periodo in cui c'è da prendere una decisione. Le giornata è favorevole. Nel lavoro sarà semplice fare di più, arrivano soluzioni a dei problemi del passato.

Toro: per i sentimenti attenzione in particolare al mattino, specie se ci sono stati momenti di difficoltà a causa anche di Venere dissonante.

Nel lavoro qualche spesa imprevista non mancherà e Giove chiede massima attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno porta a delle novità, la giornata è positiva e importante. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti, è meglio non farsi prendere dagli azzardi.

Cancro: in amore il prossimo fine settimana vedrà la Luna nel segno, per questo motivo già ora anticipate un periodo positivo e da sfruttare. A livello lavorativo cominciate a fare progetti per l'immediato futuro.

Leone: in amore è meglio essere cauti, in particolare se ci sono state di recente delle discussioni. Nel lavoro ci sono maggiori responsabilità, ma questo è un valore aggiunto per voi.

Vergine: per i sentimenti ci sono diverse tensioni che potrebbero arrivare all'improvviso, riuscirete comunque a superare ogni possibile problema.

Nel lavoro è un periodo che porta delle maggiori spese ma comunque delle preoccupazioni sono superate.

Bilancia: in amore è meglio parlare con cautela in questa giornata, è un periodo comunque interessante. Nel lavoro sarà necessario fare tutto con calma, c'è qualche dubbio di troppo.

Scorpione: a livello sentimentale è meglio risolvere un problema, in particolare nel pomeriggio ci sarà uno stato di maggiore agitazione.

Nel lavoro se qualcosa è cambiato ora attenzione dal punto di vista economico.

Sagittario: per i sentimenti le storie che nascono in questo momento sono importanti, attenzione però agli azzardi inutili. Nel lavoro date spazio a un progetto, diversi pianeti dissonanti portano della preoccupazione.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata interessante, non si esclude la possibilità di vivere una bella emozione.

Nel lavoro qualche soddisfazione non mancherà.

Acquario: in amore se volete parlare chiaramente con qualcuno questa giornata è interessante, soprattutto per chi ha già una storia. Nel lavoro se dovete impostare un progetto meglio aspettare prossima settimana.

Pesci: in amore se c'è un problema da affrontare agite adesso, c'è la Luna in buon aspetto per voi. Nel lavoro è momento che vi vede maggiormente pensierosi, fate attenzione da questo punto di vista.