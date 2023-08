Il weekend del 12 e 13 agosto è alle porte, e con esso, arrivano le previsioni astrologiche del fine settimana. L'Astrologia è pronta a svelare le vibrazioni celesti per ognuno dei segni dello zodiaco. Le stelle si allineano per influenzare l'amore, il lavoro, la famiglia e molte altre sfaccettature della vita. Di seguito le previsioni dell'oroscopo del weekend 12-13 agosto, con consigli utili su come gestire le opportunità e gli ostacoli che si presenteranno.

Previsioni zodiacali di fine settimana, segno per segno

Ariete - Durante il weekend del 12 e 13 agosto, vi troverete a fronteggiare alcune tensioni di coppia.

Potreste non avere molta voglia di trascorrere il weekend in mezzo alla confusione e preferirete annullare alcuni programmi, come un breve spostamento o un viaggio. Non sentirete gli stimoli giusti ed eviterete di accettare inviti. Invitate chi vi conosce bene a non insistere o pressarvi, poiché il vostro consenso sarà difficile da ottenere. Sentirete il bisogno di stare per i fatti vostri. Nel lavoro sarete soddisfatti e anche la salute vi accompagnerà con buone energie.

Toro - Il weekend del 12 e 13 agosto si prospetta con la possibilità di un viaggio piacevole. Se siete indecisi se partire o meno, la risposta sarà decisamente "Si"! La compagnia sarà più che buona, anzi ottima, e anche l'amore sarà favorito, seminando un terreno fertile per ottenere ottimi frutti.

Un collega potrebbe rivestire un posto importante nel vostro cuore, rendendo l'ufficio o l'ambiente di lavoro un luogo prospero. Un incarico vi donerà una maggiore serenità e un contratto si consoliderà, portando gioia alle vostre casse.

Gemelli - Durante il weekend del 12 e 13 agosto, vi troverete immersi in flirt, innamoramenti e colpi di fulmine.

Gli incontri saranno favoriti e tutto ciò potrebbe portarvi a dover cambiare il vostro attuale stile di vita. Un amore potrebbe sbocciare grazie all'influenza positiva di Venere e Marte, ma attenzione: mostratevi interessati e coinvolgenti, non trascurate le richieste del partner, poiché potrebbe essere piuttosto esigente. Se volete mantenere un'amicizia importante, evitate di arrivare alla rottura.

Cancro - Un fine settimana delizioso, con la famiglia in primo piano. Avrete il desiderio di vivere appieno la vostra casa, magari dedicandovi a sfogliare vecchi album di famiglia e a ricordare il passato. Sentirete la necessità di rilassarvi con le cose che vi appartengono intimamente, ma che spesso trascurate per impegni di lavoro e famiglia. Potrete vivere potenti ricordi, e alcuni di essi potrebbero anche materializzarsi. Tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dai sogni: piedi per terra! Potrebbero esserci alcune apprensioni riguardanti un animale domestico.

Leone - Per voi Leone, il fine settimana sarà straordinario e brillante. La vostra presenza sarà richiesta da molti, e il vostro fascino irresistibile attirerà l'attenzione di persone inaspettate.

Potreste iniziare una relazione d'amore epistolare, scrivendo messaggi poetici e coinvolgenti. Le vostre parole daranno inizio a una piacevole e promettente love story.

Vergine - Per voi Vergine, le soddisfazioni stanno arrivando e avrete più stabilità nella vostra vita. I progetti che avete in mente stanno evolvendo positivamente. Anche la vita sentimentale vi renderà sereni, ma in famiglia potrebbe esserci qualcuno che si sente trascurato. Dedicatevi al weekend per riunire la famiglia e risolvere eventuali problemi, affrontandoli con passione e dedizione.

Bilancia - Se avete recentemente terminato una relazione e state riflettendo sulla vostra vita, il fine settimana vi aiuterà a rassettare gli aspetti pratici.

Potrebbe esserci un trasloco o un cambiamento significativo nella vostra vita, ma sappiate che questa scelta, seppur difficile, vi porterà verso una nuova e positiva direzione. Non lasciatevi prendere dal nervosismo, ma affrontate il cambiamento con calma e fiducia.

Scorpione - Il vostro weekend sarà caratterizzato da una maggiore calma e tranquillità rispetto alle settimane precedenti. Potreste sentirvi un po' stanchi e alcuni disturbi cronici potrebbero manifestarsi. Evitate eccessive spese e cercate di risparmiare, anche se dovrete rinviare un viaggio programmato. Prendetevi del tempo per rilassarvi completamente e rigenerare le vostre energie.

Sagittario - Questo fine settimana sarà caratterizzato da un impegno importante che vi porterà via buona parte del tempo.

Rassegnatevi agli evidenti fatti che vi hanno coinvolto nell'ultimo periodo, poiché il programma a cui partecipate porterà risultati ottimi nel prossimo futuro. Avrete fiducia in una persona più esperta e matura di voi, che vi sarà vicina in questo momento. Se sabato sera vi sentirete stanchi, non esitate a rendervi irreperibili per ricaricare le vostre energie, evitando di perdere tempo prezioso e mantenendovi concentrati sugli obiettivi più importanti.

Capricorno - La fine della settimana porterà piccoli acciacchi cronici che si ripresentano puntualmente. Potreste avvertire raffreddori e dolori alle ossa, e anche le nevralgie si faranno sentire. Sarà una buona occasione per restare a casa e godervi un weekend riposante.

Potrete riunire gli amici più intimi a casa vostra e trascorrere momenti piacevoli senza eccessi. La presenza di una nuova conoscenza potrebbe portare un tocco di passione e amore grazie all'effetto favorevole di Venere.

Acquario - In questo fine settimana, potreste sentirvi giù di corda e mancare di qualcosa che non riuscite a identificare. Forse la settimana non è stata soddisfacente sotto certi aspetti, e ciò potrebbe influenzare il vostro umore. Potreste avere a che fare con una situazione da sistemare o un amore lontano da raggiungere. Tuttavia, il cielo è favorevole e vi aiuterà a recuperare le energie propositive. Tiratevi su il morale e cercate di apprezzare ciò che avete. Amore, salute e successi vi attendono se coltivate ciò che già possedete.

Pesci - Per evitare di trascorrere il weekend tra lamenti e sconforto, staccate sin da subito la spina riguardo al lavoro. Pianeti dissonanti possono impedire le gratificazioni che meritate, ma non demordete. C'è qualcuno di importante che vi sta tenendo d'occhio e conosce il vostro valore. Non perdete le speranze, anche se gli eventi potrebbero compromettere alcuni risultati ambiti. Concentratevi su una presenza piacevole e interessante, magari legata al settore artistico che tanto amate. Flirtate e concedetevi momenti piacevoli.