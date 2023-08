L'oroscopo del 13 agosto ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i dettagli della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro rimangono accanto alla famiglia, mentre altri hanno bisogno di mettersi alla prova in contesti diversi. Passioni, interessi e crescita personale completano il quadro.

Oroscopo di domenica 13 agosto: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la giornata è ricca di novità interessanti. Il confronto con il partner porta a un buon risultato grazie all'ottimo dialogo. Ci sarà modo di affrontare temi profondi, poco discussi in passato, ma importantissimi per il futuro.

Toro: l'equilibrio interiore assume uno spazio particolarmente vitale. Si trova alla base della crescita personale e dei requisiti per raggiungere il successo professionale. Un consiglio inaspettato può fare davvero la differenza.

Gemelli: il contatto con il prossimo è stimolato dal desiderio di espandere la cerchia di amici. La selezione accurata, ma non avvilente, porta a un gradito approfondimento e a un possibile interesse romantico.

Cancro: le stelle non sono ancora pronte a donare tante emozioni per i nati sotto il segno del Cancro. Serve tempo e pazienza, anche se il momento non è tra i migliori. Il supporto di amici e parenti non viene a mancare.

Leone: la grinta è uno dei punti di forza irrinunciabili.

La carica emotiva ed energetica consente di modificare lo spazio personale e l'interazione con il prossimo. Fiducia e sicurezza prendono il posto di dubbi e perplessità.

Vergine: prendere le distanze da una persona cara non è semplice, soprattutto se è stata largamente presente in passato. La motivazione deve essere ben chiara perché tornare indietro potrebbe non essere facile.

Previsioni zodiacali del 13 agosto: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: la trasparenza appare un requisito importantissimo per il rapporto con gli altri. Senza di essa non è possibile instaurare relazioni durature. Il legame di coppia potrebbe risentire di alcune recenti discussioni.

Scorpione: la paura di rimanere single potrebbe spingere i nati sotto questo segno a tornare sui loro passi e a commettere azioni discutibili.

L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle cattive compagnie.

Sagittario: lo stress sembra raggiungere livelli non indifferente. Una sua eliminazione totale, al momento, pare difficile. A ogni modo, può essere combattuto con una strategia basata sull'azione e sulla conoscenza di se stessi.

Capricorno: il romanticismo non è uno degli elementi portanti della coppia. Il partner, però, potrebbe mostrare il suo malcontento. Sono sufficienti dei piccoli gesti per cambiare le cose e ricominciare da zero.

Acquario: il legame con la famiglia va incontro a una crescita importante. Le vecchie discussioni vengono lasciate al passato per fare spazio e accogliere esperienze tutte da vivere. Felicità ed entusiasmo si diffondono velocemente.

Pesci: lo stato d'animo provato è contagioso. Nel bene e nel male, le persone si sentono travolte da determinati sentimenti. L'Oroscopo consiglia di puntare tutto sulla positività e l'ascolto del prossimo.