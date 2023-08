Cosa dicono le stelle per la giornata di mercoledì, penultimo giorno del mese di agosto? Le previsioni astrali accompagnano tutti i segni zodiacali verso la fine del mese, divisivo e particolare come pochi. Ecco l'oroscopo del 30 agosto 2023.

Oroscopo 30 agosto 2023: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete: sarà un ottimo mercoledì. I pianeti sono favorevoli all’amicizia, alle sperimentazioni, ai nuovi progetti in ambito lavorativo. Segnali positivi anche in amore, soprattutto per quelli che hanno iniziato una relazione da poco.

Toro: cielo non perfetto, per tale motivo cercate di evitare forme di chiusura e desideri eccessivi, almeno in questo periodo potrebbero portarvi dei problemi.

Cercate di mantenere la calma, analizzate bene le situazioni prima di prendere decisioni affrettate. Il tutto dovrebbe volgere al meglio già dalla sera, per volere della Luna in Pesci che, oltre ad alzare l’umore, potrebbe farvi recapitare un invito a partecipare a una festa.

Gemelli: fase abbastanza interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Mercurio avrà un’influenza particolare, che renderà il segno cinico quel tanto che basta da renderlo anche intrigante, potenzialmente parlando, anche in amore. Il segno dei Gemelli sarà quindi non quello amoroso e comprensivo ma quello più distaccato, apparentemente caustico ma non “cattivo”.

Cancro: c’è un po’ di stanchezza da smaltire, cercate di resistere fin quando arriva la sera e andrà tutto bene.

In questi giorni le responsabilità pesano molto, non saranno pochi quelli che si troveranno di fronte a problematiche (soprattutto in ambito lavorativo) o che dovranno discutere con un socio o un collaboratore. Il mese prossimo sarà interessante per l’amore, a breve avrete il via libera per investire breve sui sentimenti; Non preoccupatevi.

Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: oroscopo 30 agosto 2023

Leone: sarete portati a essere addirittura più impulsivi del solito, quasi come a sfidare la sorte e le previsioni, anche perché già nei primi giorni della settimana vi siete fatti notare per alcune posizioni e decisioni non propriamente definibili “corrette”, anzi si può senza dubbio dire che voi del Leone potreste risultare a tratti odiosi.

La vostra giornata di domani non sarà positiva, fatevene una ragione.

Vergine: il vostro equilibrio interiore è solido come una roccia. La vostra adattabilità alle situazioni vi aiuterà a navigare attraverso le acque torbide della vita. Sebbene la fortuna possa non essere dalla vostra parte in questo periodo, state tranquilli perché ne uscirete bene e avrete un’ottima intuizione per uscirne. Il vostro amore potrebbe avere dei piccoli problemi ma niente che voi non possiate gestire al meglio, di abilita ne avete tante, soprattutto nell'ambito comunicativo. Ricordate solo di prenderti cura della vostra salute mentre affrontate queste sfide.

Bilancia: condizione profondamente umorale per i nati sotto il segno della Bilancia.

È arrivato il momento di vivere l’amore a 360 gradi. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti, attenzione. Non sempre sono positivi e propizi. Meglio valutare pro e contro prima di accettare un nuovo incarico. Rischiate di commettere gravi errori.

Scorpione: in questi giorni state agendo come se aveste “i paraocchi”, tirando dritto senza curarvi delle opinioni altrui. Atteggiamento sicuramente coraggioso, e probabilmente quello più adatto per non essere inglobato eccessivamente dalle situazioni che non fanno parte della vostra giornata, però non deve essere necessariamente questa l'unica soluzione in ogni contesto, in particolare quello familiare.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni

Sagittario: aspettatevi una giornata dinamica e stimolante. Le energie astrali incoraggiano l’ottimismo e la ricerca della conoscenza, tratti distintivi di questo segno. In amore, la sincerità e l’apertura potrebbero guidare a momenti di condivisione profonda. La complicità con il partner potrebbe essere particolarmente intensa, mentre i single potrebbero trovare ispirazione in nuovi incontri.

Capricorno: in amore potrebbero esserci diverse incomprensioni, quindi aspettatevi battibecchi. Mantenete la calma, passerà. Sul lavoro ci vuole ancora un po’ di pazienza. Magari avete perso l’entusiasmo che vi contraddistingueva un tempo.

Acquario.

Segno “sognante” come pochi, forma di “lusso” che in un mese come quello di agosto e poi settembre, difficilmente potrà permettersi a lungo. Quindi meglio dedicarsi un po’ di tempo per se stessi finché si ha la possibilità concreta di farlo, magari trovando un po’ di tempo definito nel corso della giornata. In amore, potrebbe essere utile fare un passo indietro e riflettere su ciò che vuoi veramente.

Pesci: la vostra creatività è in cima alla lista. Cercate di usarla per esprimere il meglio di voi stessi, ciò potrebbe essere il vostro asso nella manica. Sebbene la fortuna non sia sempre dalla vostra parte, le vostre capacità di adattamento vi aiuteranno a risollevarvi da qualsiasi situazione negativa. Mantenete equilibrio e concentratevi sulle finanze; potrebbero esserci delle opportunità lì fuori che state trascurando. Non dimenticare la salute: mantenete sempre un occhio attento su di essa.