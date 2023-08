Le previsioni dell'oroscopo del 9 settembre invitano i Sagittario ad organizzare qualcosa di speciale in amore. I Vergine, invece, potrebbero fare nuovi incontri, ma bisogna essere cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: attenti ai nuovi incontri, in quanto non tutti potrebbero essere favorevoli. Dal punto di vista professionale potrebbero esserci persone disposte a mettervi i bastoni tra le ruote.

11° Leone: giornata molto polemica. Cercate di stare lontani dalle discussioni se non volete incappare in qualche errore grossolano.

L'Oroscopo del 9 settembre ha una sola parola d'ordine: attenzione.

10° Bilancia: cercate di essere un po' più generosi e altruisti. Dal punto di vista professionale è necessario rivedere alcune decisioni prese prima delle ferie. Siete sempre in tempo per cambiare idea.

9° Toro: la vita di coppia potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo intoppo. Se non avete gradito un determinato comportamento, non esitate a palesare il vostro punto di vista, ma con cautela.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: cercate di essere cauti nel caso in cui stiate valutando di prendere delle decisioni piuttosto importanti che riguardano il vostro futuro. Imparate a fare tesoro dei consigli delle persone care.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 9 settembre vi vedono in una fase di stallo. Non riuscite a sbloccarvi su certi aspetti e, di conseguenza, a sbloccare determinate situazioni. Cercate di lavorare su voi stessi.

6° Gemelli: le stelle vi esortano ad essere cauti. La Luna è nel sego e questo potrebbe spingervi a compiere qualche colpo di testa.

Cercate di essere un po' più riflessivi e razionali.

5° Acquario: non amate trovarvi in torto, quindi, quando questo vi capita, finite per dare di matto. Ricordate, però, che neppure voi siete infallibili, pertanto, a tutti può succedere di commettere delle dimenticanze.

Oroscopo segni fortunati del 9 settembre

4° in classifica Sagittario: siete un po' più calmi e attenti alle esigenze del partner e vedrete che non ve ne pentirete.

Buon momento anche per organizzare una sorpresa ad una persona speciale.

3° Ariete: giornata piuttosto energica quella di oggi. Se avete voglia di fare una cosa, fatela, e non fermatevi dinanzi a niente e a nessuno. Non rimpiangete i tempi in cui siete stati felici, createvi delle nuove occasioni per gioire.

2° Pesci: non siete molto inclini ad ascoltare il parere delle altre persone. Di solito preferite agire seguendo solamente il vostro istinto. Questo vi favorirà molto almeno dal punto di vista sentimentale.

1° Cancro: nel lavoro stanno per sbloccarsi delle questioni molto interessanti. L'oroscopo del 9 settembre vi invitano ad essere prudenti, ma al contempo a lasciarvi andare in amore quando lo ritenete opportuno.