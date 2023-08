L'oroscopo del 30 agosto 2023 è pronto a rivelare cosa accadrà ai segni zodiacali nella giornata di domani. Le previsioni astrologiche prospettano un mercoledì d'incontri piacevoli per la Bilancia e di possibili notizie positive per il Sagittario.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo -19 aprile): Marte vi indicherà la giusta direzione per concludere gli affari in corso. Nonostante gli impegni, potete dedicarvi ad un'attività rilassante a fine giornata per sgomberare la mente. Per voi arriveranno possibili flirt nei propri scambi con le altre persone, ma potrebbe esserci qualche ambiguità nell'interpretazione di tali interazioni

Leone (23 luglio-22 agosto): avrete l'opportunità di correggere un errore fatto in passato e vi sentirete sollevati dalle buone notizie in arrivo.

Sarete però molto richiesti e dovrete imparare a porvi dei limiti per evitare l'esaurimento delle energie. Dovrete fare attenzione a non attenuare gli angoli nelle vostre azioni

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): Cari Sagittario, avrete una grande intuizione nelle connessioni favorevoli. Sarà importante accordarsi con gli altri per ottenere il massimo beneficio. Per migliorare il vostro equilibrio, sarebbe indicato praticare uno sport di resistenza per sfogare gradualmente l'energia accumulata. Riceverete delle buone notizie che rallegreranno la giornata.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario)

Gemelli (21 maggio-21 giugno): rischierete di apparire troppo pieni di egocentrismo e avrete bisogno di momenti di relax.

Nonostante questi eccessi, la vostra determinazione vi condurrà verso il successo nel risolvere una situazioni d'imbarazzo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre): la giornata sarà meravigliosamente vivace grazie agli incontri piacevoli che avrete. La fiducia aumenterà e sarà necessario trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax.

Ascoltate il vostro corpo, perché sarà fondamentale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avrete il desiderio isolarvi e avrete bisogno di tempo per voi stessi. Troverete escamotage intelligenti per fare le cose in modo più facile con le persone che vi circondano, facendo accogliere i vostri progetti.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (20 aprile-20 maggio): sarete insistenti ma flessibili, capaci di persuadere e motivare coloro che vi stanno intorno. Nonostante una leggera sensazione di stanchezza, sarete in buona forma fisica. Sarà importante per voi trovare un equilibrio tra azione e relax, dedicandovi magari ad attività che vi permettano di ricaricare le batterie.

Vergine (23 agosto-22 settembre): riceverete una notizia inaspettata che vi metterà di buon umore e vi renderà più concilianti. Sarà fondamentale che vi dedichiate al tempo libero per rilassarvi. Saranno presenti delle difficoltà in un dialogo, ma con pazienza e determinazione tutto potrà essere risolto

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sarete capaci di comunicare in modo chiaro e diretto, esprimendo le vostre convinzioni in maniera sincera.

Sarà fondamentale per voi prendersi cura del vostro sistema digestivo, considerando in modo obiettivo l'alimentazione per soddisfare le reali esigenze del corpo. Sarete spensierati e non avrete preoccupazioni, cosa che vi riserverà fortuna.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

Cancro (22 giugno-22 luglio): Cari Cancro, il vostro ottimismo sarà premiato grazie alla fortuna che farà miracoli non solo per voi, ma anche per le persone che vi stanno intorno. Sarete in buona forma fisica e dovrete continuare gli sforzi iniziati con la vostra dieta. Sarà inoltre un'ottima giornata per curare al meglio le vostre relazioni interpersonali.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): dovrete imparare a non essere troppo frettolosi, avendo fiducia nelle vostre capacità che sono più grandi di quanto credete.

Saranno presenti dei dubbi infondati che ostacolano il vostro potere interiore, ma una maggiore pazienza sarà la chiave per risolvere questa situazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): sarete aperti al cambiamento e lo farete conoscendo gli altri e ottenendo risultati sorprendenti. La vitalità sarà alta e dovrete fare concessioni per accontentare la vostra dolcezza. Sarete più dolci e compresivi verso gli altri, senza sforzo.