L'oroscopo di martedì 29 agosto aiuta a comprendere in che modo le energie delle stelle agiranno sui diversi segni zodiacali per questa giornata. Ariete, Gemelli e Capricorno avranno ottime soddisfazioni al lavoro. Qualche ostacolo si presenterà sulla strada di Pesci e Leone.

Oroscopo di martedì 29 agosto: Toro preoccupato per le finanze

Ariete: sarete pronti a dare il meglio di voi sia al lavoro che nei sentimenti. Dopo un periodo di apatia darete nuovamente fiducia agli altri e potreste iniziare una nuova storia d'amore. Qualche problema nelle finanze.

Toro: la vostra priorità saranno le spese, perché la situazione attuale non è affatto rassicurante. Tuttavia tra poche settimane potrebbe sbloccarsi qualcosa che avevate in sospeso da molto tempo e sarete più tranquilli.

Gemelli: tornerà la voglia di rimettersi in gioco, con molti progetti in ballo e anche una forte ambizione. Potrebbero sbocciare anche nuovi sentimenti, anche se tra colleghi non mancheranno le discussioni.

Cancro: al lavoro ci saranno dei passi importanti da fare e avrete bisogno di molta concentrazione. Questo potrebbe penalizzare qualche coppia che avrà difficoltà a fare dei progetti per il futuro.

Oroscopo del giorno: Vergine impegnata

Leone: non tutti saranno sinceri con voi e dovrete fare attenzione ai colleghi che vorranno mettervi i bastoni tra le ruote.

Dalla vostra parte avrete le stelle che vi permetteranno di affrontare tutti a testa alta.

Vergine: gli impegni saranno tanti e non riuscirete a fare tutto quello che vorrete. La cosa migliore da fare sarà rimandare quelli meno urgenti e concentrarvi sulle cose che richiedono di più la vostra presenza.

Bilancia: avrete una grande razionalità che vi permetterà di affrontare i problemi nel modo giusto.

In amore inizierà per voi una fase di rinascita con una grande voglia di aprire il vostro cuore alle emozioni.

Scorpione: dopo giorni frenetici la stanchezza prenderà il sopravvento e il nervosismo non tarderà a tornare. Il partner dovrà avere molta pazienza con voi e il consiglio è impegnarvi a contare fino a dieci.

Capricorno in miglioramento, Acquario in difficoltà in amore

Sagittario: sarete piuttosto agitati e dovrete concentrarvi per ritrovare la calma ed affrontare le sfide con la giusta razionalità. Dalla vostra parte avrete una buona dose di fortuna e il consiglio è quello di sfruttarla.

Capricorno: avrete un'ottima capacità di adattamento e questo giocherà sicuramente a vostro vantaggio. Al lavoro siete in fase di miglioramento, ma in amore ci saranno diversi alti e bassi che mi metteranno in difficoltà.

Acquario: l'oroscopo del giorno annuncia che il lavoro andrà a gonfie vele, ma in campo sentimentale ci sarà qualche turbolenza. In coppia non mancheranno le discussioni e se siete single avrete molta difficoltà a trovarvi bene con qualcuno.

Pesci: la noia in amore tornerà a bussare alla vostra porta e, siccome non è la prima volta, inizierete a farvi qualche domanda. Riflettere bene su quello che volete per il vostro futuro: lo dovete a voi e al partner.