Le previsioni dell'oroscopo del 3 settembre invitano i Bilancia a credere di più in se stessi. Gli Ariete, invece, hanno delle faccende in sospeso da risolvere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci sono delle questioni in sospeso che andrebbero risolte il prima possibile. Cercate di non rimandare sempre, altrimenti arriverete ad un punto di non ritorno.

11° Pesci: siete molto irrazionali e schiavi del vostro istinto. Ricordate che nella vita è importante avere anche la lucidità di prendere delle decisioni con coscienza.

L'Oroscopo del 3 settembre vi esorta a riflettere di più.

10° Toro: in amore potreste trovarvi dinanzi delle decisioni importanti da prendere. C'è una scoperta che potrebbe modificare la vostra percezione della vita e, soprattutto, la concezione che avete di alcune persone.

9° Gemelli: non perdete tempo in chiacchiere, soprattutto dal punto di vista professionale. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti, ma al contempo a non perdervi il presente e a vivere ogni singolo attimo che la vita vi offre.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: se non vi sentite esattamente in forma, non è il caso di sforzarsi. Cercate di essere un po' più lungimiranti e non perdetevi nei meandri dei vostri pensieri reconditi.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 3 settembre vi esortano ad essere più reattivi. Ci sono delle novità in arrivo, ma forse è il caso di pensare un po' di più ai vostri bisogni e al vostro equilibrio interiore.

6° Cancro: giornata molto intensa dal punto di vista professionale. Ci sono delle questioni da mettere a posto prima dell'inizio della nuova settimana.

Al contempo, però, cercate di ritagliarvi qualche momento per voi.

5° Acquario: siete un po' troppo indecisi su alcune decisioni da prendere. In amore è opportuno ascoltare anche il parere della persona che avete di fianco, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche malumore.

Oroscopo primi quattro segni del 3 settembre

4° in classifica Capricorno: buon momento per dedicarsi ad un nuovo progetto o ad un'iniziativa che vi rende felice e vi fa stare bene. Anche in amore sarete spronati da un flusso positivo della Luna.

3° Leone: l'oroscopo del 3 settembre vi invita ad essere coraggiosi. Se state valutando di iniziare un nuovo progetto, forse è il caso di darsi da fare. In ambito sentimentale stanno per smuoversi delle questioni.

2° Vergine: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti e attenti alle nuove opportunità. Soprattutto sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti molto interessanti.

1° Bilancia: ottime occasioni in arrivo per voi. Ci sono delle faccende in sospeso che potrebbero risolversi anche da sole. Le stelle vi esortano a contare di più su voi stessi e sulle vostre capacità.