L’oroscopo del weekend 12-13 agosto promette delle sorprese per alcuni segni zodiacali, soprattutto per quanto riguarda il denaro e la fortuna. Alcuni potranno godere di un’ottima occasione per aumentare le loro entrate, altri dovranno fare attenzione a non sprecare le loro risorse. Vediamo insieme la classifica dei segni più fortunati in questo fine settimana.

Oroscopo e classifica weekend 12-13 agosto: Primi sei segni

1. Pesci. I Pesci sono al primo posto della classifica, grazie alla loro carica energetica e alla loro creatività. Questo weekend potrebbe portare dei successi nel campo della carriera, con la possibilità di stipulare affari molto remunerativi.

I Pesci potranno anche godere di una buona dose di fortuna in amore, con Venere intrigante che li rende irresistibili.

2. Acquario. Gli Acquari sono al secondo posto, grazie al miglioramento del rapporto con i colleghi e alla propensione al compromesso. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per condividere dei progetti interessanti e per trovare delle soluzioni innovative ai problemi. Gli Acquari potranno anche contare su una buona intuizione e su una certa dose di fortuna.

3. Sagittario. I Sagittari sono al terzo posto, grazie all’arrivo dei guadagni e delle ricompense che hanno atteso a lungo. Questo weekend potrebbe essere il momento di dare libero sfogo alla loro creatività, sia nel lavoro che negli acquisti.

I Sagittari potranno anche beneficiare del favore di Giove, che li rende arditi e competitivi.

4. Capricorno. I Capricorni sono al quarto posto, grazie alle opportunità molto fortunate che potrebbero cambiare il loro andamento lavorativo. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per raggiungere dei traguardi importanti e per incrementare le loro finanze.

I Capricorni potranno anche contare su una buona determinazione e su una certa dose di fortuna.

5. Scorpione. Gli Scorpioni sono al quinto posto, grazie alle molte opportunità di crescita dal punto di vista della carriera. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per realizzare dei progetti ambiziosi e per dimostrare le loro capacità.

Gli Scorpioni potranno anche contare su una buona creatività e su una certa dose di fortuna.

6. Toro. I Tori sono al sesto posto, grazie all’arrivo di qualche traguardo voluto da tanto tempo. Questo weekend potrebbe essere il momento di festeggiare e di staccare un po’ la spina dalle faccende quotidiane. I Tori potranno anche contare su una buona armonia con la squadra di lavoro e su una certa dose di fortuna.

Previsioni astrali con classifica weekend 12-13 agosto: ultimi sei segni

7. Ariete. Gli Arieti sono al settimo posto, grazie al supporto in qualche progetto che potrebbe portarli più agevolmente alla conclusione dello stesso. Questo weekend potrebbe essere il momento di riflettere sulla vita in maniera diversa e di cercare nuove sfide.

Gli Arieti potranno anche contare su una buona energia e su una certa dose di fortuna.

8. Vergine. Le Vergini sono all’ottavo posto, grazie al recupero rispetto all’inizio della settimana. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per risolvere delle incomprensioni in amore e per dedicarsi alla famiglia. Le Vergini potranno anche contare su una buona occasione per amare domenica e su una certa dose di fortuna.

9. Leone. I Leoni sono al nono posto, grazie alla voglia di libertà e di ricominciare che li anima in questo periodo. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per studiare e per cercare nuove avventure. I Leoni potranno anche contare sul favore di Giove tra qualche giorno e su una certa dose di fortuna.

10. Cancro. Sono al decimo posto, grazie al favore delle stelle che li rende ottimisti e fiduciosi. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per riflettere e per fare dei progetti per il futuro. I Canceri potranno anche contare su una buona occasione per amare domenica e su una certa dose di fortuna.

11. Gemelli. I Gemelli sono all’undicesimo posto, grazie alla possibilità di riposarsi un pochino in attesa che i pianeti tornino favorevoli. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per dedicarsi alla famiglia e per cercare di risolvere delle questioni in sospeso. I Gemelli potranno anche contare su una buona intelligenza e su una certa dose di fortuna.

12. Bilancia. Le Bilance sono al dodicesimo posto, a causa delle tensioni che hanno vissuto negli ultimi due mesi e che potrebbero ripresentarsi.

Questo weekend potrebbe essere l’occasione per cercare di ricostruire il futuro con una persona o per fare delle scelte importanti. Le Bilance potranno anche contare su una buona diplomazia e su una certa dose di fortuna.