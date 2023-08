L'oroscopo è pronto a rivelare cosa riservano le stelle per tutti dello zodiaco nella giornata del 12 agosto 2023. Le previsioni astrologiche preannunciano un sabato pieno di novità dal punto di vista delle amicizie per la Vergine e delle relazioni per il Toro.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario)

Ariete (21 marzo-19 aprile): la giornata si presenta con una nebbia di incertezza intorno a voi, ma la vostra determinazione vi spinge a cercare chiarezza a ogni costo. Sospendete la routine e dedicatevi completamente a ciò che vi preoccupa. Le relazioni affettive sono favorevoli, ma ricordate di essere sempre comprensivi e sinceri.

Leone (23 luglio - 22 agosto): la vostra eloquenza diventa un alleato prezioso per ampliare le vostre attività e sfruttare ogni opportunità che si presenta. Le relazioni professionali si rafforzano, e un rapporto di coppia in crescita si consolida ulteriormente grazie a gesti affettuosi e attenzione reciproca.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): un'opportunità di cambiamento si presenta davanti a voi, ma per sfruttarla è necessario abbandonare la testardaggine e aprirvi a nuove prospettive. Prendete un passo indietro, riconsiderate le relazioni con apertura mentale e modificate situazioni che necessitano di revisione.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario)

Gemelli (21 maggio-20 giugno): la vostra abilità nell'amministrare le finanze vi guida verso scelte oculate e interventi mirati.

Mentre dimostrate coraggio sul fronte lavorativo, potreste sentire una certa titubanza nelle questioni amorose. Affrontate le vostre paure per permettere all'amore di crescere.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la Luna in Cancro potrebbe portare qualche malumore, quindi cercate di regolare il vostro senso critico a seconda delle persone coinvolte.

Siate meno suscettibili e imparate a distinguere tra offese e consigli costruttivi, soprattutto nelle vostre interazioni sociali.

Acquario (20 gennaio -18 febbraio): alcuni ostacoli burocratici potrebbero emergere, ma con un approccio deciso e prendendo in mano la situazione, potrete risolverli senza troppi problemi. Anche se talvolta avete insofferenza per i dettagli, a volte è necessario affrontare piccoli ostacoli per raggiungere i vostri obiettivi.

Segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)

Toro (20 aprile – 20 maggio): influssi rigeneranti si fanno sentire sia nell'amore che nelle amicizie. Date ascolto a consigli preziosi provenienti da fonti affidabili. Dopo una riflessione accurata, stabilite le vostre priorità e agite con determinazione. La chiave è agire senza esitazioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre): il vostro partner non solo vi sostiene nelle faccende domestiche, alleggerendo il vostro carico, ma vi dimostra anche affetto sincero. Ottime notizie riguardo ad amici, nuovi contatti e possibili vacanze stanno arrivando. Mantenete la fiducia e attendete con ottimismo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): intervenite con cura in una situazione apparentemente stagnante, ricordandovi sempre dei vostri principi.

Con un tocco di tolleranza, potete risolvere malintesi prima che si trasformino in problemi più grandi. L'apertura mentale vi aiuterà a superare ostacoli.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

Cancro (21 giugno - 22 luglio): una spruzzata di buona sorte vi protegge dagli imprevisti e potrebbe portare entrate extra. La Luna nel vostro segno vi mostra che qualcuno tiene a voi. Lasciate andare i ricordi dolorosi, poiché il perdono e il progresso sono sempre la scelta migliore.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) un'intuizione fortunata vi invita a riprendere un progetto precedentemente accantonato, presentandolo in modo nuovo. Non mancano le opportunità. Le vostre relazioni affettive sono dolci come il miele, una giornata romantica potrebbe anche culminare con un invito a cena.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): l'energia di Saturno si combina con la Luna in Cancro, aprendo la strada al cambiamento. L'amore è il vostro campo privilegiato, dove l'energia positiva fiorisce. Con pensieri lucidi e rapidi, unite a una spiccata sensibilità, otterrete risultati desiderati in modo equilibrato.