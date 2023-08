L'oroscopo del 26 agosto è pronto a svelare come gli astri influenzeranno la vita di tutti i segni. Le previsioni astrologiche prevedono così un sabato ricco di incontri amorosi per i Gemelli, mentre è in serbo un giorno pieno di proposte lavorative e di possibili nuove amicizie per l'Acquario.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): carissimi Ariete, in questo sabato se state pensando di porre fine a una relazione o separarvi, è meglio rimandare la decisione. Il perdono potrebbe essere la chiave per chiudere vecchie storie e ricaricarvi con nuove energie.

Evitate il rancore, che alimenta influenze negative di Mercurio e Marte, provocando nervosismo e stress. Alcuni nati di lunedì potrebbero avere malintesi con il partner, mentre per i nati di domenica e mercoledì potrebbe esserci malumore sul lavoro. Gli altri trascorreranno una giornata piuttosto monotona, ma prendetevi del tempo da soli per riflettere sul senso della vita e vivere il presente.

Leone (23 luglio - 22 agosto): la giornata di domani porta ulteriori riflessioni sull'amore. Non cercate di lasciare il palcoscenico amoroso ora, perché questa estate di emozioni sembra non avere fine. Approfittate di ogni momento con il cuore aperto. Anche se le vacanze stanno volgendo al termine, il cuore continuerà a dettare le vostre priorità, e questo è meraviglioso.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): domani vi aspetta una giornata in cui il potenziale di espansione è palpabile. Fate attenzione a non lasciarvi travolgere dall'impulsività e dal nervosismo. Questo è il momento di lasciar andare legami passati e di abbracciare nuove opportunità. Siate pronti a gestire situazioni burocratiche o legali.

Il vostro atteggiamento logico e ragionevole vi guiderà attraverso le sfide. Anche se alcuni ostacoli possono sembrare insormontabili, ricordate che potete affrontarli rimanendo ancorati nel presente e liberandovi dai legami con il passato.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (21 aprile - 20 maggio): cari nati sotto il segno del Toro, questo sabato porta con sé un'opportunità di prosperità finanziaria.

Fate attenzione a non spendere tutto il denaro a disposizione. L'arte dell'adattamento sarà utile in questa fase. Mentre potreste passare il tempo con il vostro partner, non dimenticate le relazioni meno romantiche, come quelle con la famiglia allargata e gli amici. Nutrite queste connessioni, poiché sono preziose per il vostro sostegno.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): domani potreste affrontare limitazioni che ostacolano l'espressione delle vostre idee. Tuttavia, avete la capacità di trasformare il duro lavoro in successo. Selezione delle amicizie e un'attenzione particolare a parenti invadenti sono importanti. Questo è un periodo in cui il sostegno incondizionato nei confronti del vostro partner è fondamentale.

Prendetevi cura delle relazioni con l'affetto e la considerazione che meritano.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): determinati Capricorno, domani è il momento di equilibrare lavoro e festa. Il duro lavoro sarà premiato, ma non trascurate il divertimento con amici e familiari. Rendete questo sabato speciale, creando eventi nuovi e diversi. Siate pronti a smorzare tensioni passate e a concentrarvi sulle relazioni da ricostruire. Non lasciate che vecchi rancori gonfino i problemi. Sia il vostro lavoro che le relazioni hanno bisogno di uno sguardo più leggero.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): portate con voi qualche riserva finanziaria per affrontare imprevisti in questo sabato.

Fate attenzione a non dimenticare qualcosa di importante a causa della distrazione. Chiudete con decisione con il passato e focalizzatevi sul presente. Domani potreste incontrare ostacoli che sembrano insormontabili, ma guardate avanti e risolvete i problemi principali. Fate attenzione alla puntualità e cercate di superare le sfide con attenzione. Nel campo amoroso, potreste essere irascibili, ma una serie di incontri stimolanti per i single vi aspetta. Questo è il momento di dare il benvenuto alle nuove prospettive.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): cari Bilancia, in questo sabato, è il momento di compiere un'azione altruistica che riscalderà il vostro cuore. Una buona opportunità potrebbe presentarsi in amore o sul fronte lavorativo.

Preparatevi e siate aperti alle nuove possibilità. Affrontate le questioni urgenti con decisione e godetevi il processo. Domani è il momento giusto per dedicare più attenzione alle persone care e dimostrare loro il vostro affetto. Questo gesto avrà un grande impatto.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): in questo sabato condividete confidenze solo con persone fidate e sincere. Potrebbero esserci nuove opportunità in arrivo per chi è alla ricerca di un lavoro, quindi preparatevi a intraprendere nuove strade. Rilassatevi e godetevi le nuove amicizie, eliminando quelle che non sono autentiche. Prestate attenzione a coloro che cercano di influenzarvi negativamente. Questa è un'ottima giornata per accogliere notizie inaspettate e abbracciare nuove opportunità.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): mantenete la calma in questo sabato 26 agosto. Riflettete prima di agire e cercate di risolvere le situazioni in modo ragionevole. Questo è un momento in cui potreste fare scelte importanti riguardo alla casa o al cambiamento di residenza. Abbracciate la fantasia nel romanticismo e godetevi momenti appassionati. Sul lavoro, applicate la logica per evitare situazioni stressanti.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): Scorpione, domani potreste ricevere buone notizie riguardo alla vostra casa o a questioni immobiliari. Abbracciate il rinnovamento e considerate nuove opportunità. Non abbiate paura di cambiare. Mantenete la calma e riflettete prima di parlare.

Questo sabato porta la possibilità di una comunicazione inaspettata che vi supporterà. Approfittate di questa opportunità per affrontare le vostre relazioni in modo costruttivo.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): in questo sabato dedicatevi alla riflessione. Potreste desiderare un cambiamento nella vostra vita attuale, sia nella residenza che nel lavoro. Non rimanete in stasi, cercate nuove opportunità. Questa è una giornata in cui le vostre opinioni potrebbero non essere ben considerate dagli altri. Abbracciate il cambiamento e cercate di vedere le cose da un'ottica diversa. Questo è un momento in cui l'amore richiede condivisione e fiducia. Non cercate di controllare tutto, ma lasciate che le cose scorrano naturalmente.