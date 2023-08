Secondo l'oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023, sarà un periodo buono per i nativi dell’Ariete e della Vergine che hanno una relazione romantica. Situazione sentimentale delicata per le persone Capricorno che vivono una relazione d’amore poco stabile. I nativi dell’Acquario che sono sentimentalmente infelici dovrebbero farsi delle domande. Per scoprire come sarà la vostra settimana dal punto di vista dell’amore e dei sentimenti, di seguito potete trovare le previsioni astrologiche della settimana dal 28 agosto al 3 settembre.

Amore e sentimenti secondo l'oroscopo dal 28 agosto al 3 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Buona settimana per tutti gli innamorati che hanno una storia ben consolidata. La fiducia che avrete nel vostro partner è ricambiata. Molte coppie rimetteranno in moto i progetti lasciati in stand-by. C’è chi realizzerà un desiderio che accarezzava da tanto tempo.

Toro – Le prossime giornate saranno piene di tentazioni, per alcuni nati in Toro le occasioni di avventure possono essere appetitose. Qualcosa o qualcuno potrebbe creare disaccordi con la persona amata. Se questo accade, non meravigliatevi, prendetevelo come incentivo per accendere la passione e liberare la fantasia.

Gemelli – Per molti nativi dei Gemelli, si presente l’opportunità di trasformare un’amicizia in amore.

Troverete le parole giuste per mettervi in risalto con la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. In questo momento, avrete bisogno di un amore ricambiato e stabile.

Cancro – In questa settimana, vi sentite allegri e spensierati. Fate bene a condividere l’allegria con la vostra dolce metà, servirà a rafforzare la relazione.

Anche se la vostra età non è più verde, recupererete uno spirito giovanile. Non preoccupatevi del ridicolo, godetevi pienamente la vita.

Previsioni astrologiche per la settimana 28 agosto-3 settembre, amore e sentimenti: da Leone a Scorpione

Leone – L’amore vi trascinerà in una dimensione magica come per incanto. Tempi duri per i single, ogni certezza sentimentale sarà messa in discussione.

Rimarrete sconvolti da una passione mai provata fino a ora. Se avete una relazione coniugale, mantenete vivo il sentimento che vi unisce.

Vergine – Buon periodo quelli che sono felici della loro relazione romantica. L’intesa con i partner sarà vivacissima sotto ogni profilo. Cogliete l’attimo e godetevi questi ultimi giorni di vacanza, sarà un modo eccellente per salutare l’estate.

Bilancia – In questa settimana, vi sembra che ogni cosa accada rapidamente, sia nel bene che nel male. Le coppie più affiatate potrebbero attraversare un periodo di turbamenti e di confusione. Consolatevi, pensando che si tratti di una situazione passeggera.

Scorpione – Siete in una fase piuttosto curiosa nel campo amoroso e affettivo.

Da una parte volete stabilità e sicurezza, dall’altra invece la curiosità vi induce a guardarvi spesso attorno, magari per sperimentare il vostro potere di seduzione. Fate attenzione.

Astrologia dal 28 agosto al 3 settembre, settore amoroso e sentimentale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete un buon rapporto con il vostro partner, meditate bene su cosa è opportuno fare per il futuro di coppia. Se, invece, avete un legame poco soddisfacente, il partner potrebbe sentirsi trascurato da voi. Quelli che sono single per scelta o per destino, troveranno avventure poco romantiche ma molto intense.

Capricorno – La situazione amorosa potrebbe farsi delicata per chi ha legami poco stabili. In questo periodo non siete troppo fedeli e leali, e queste giornate di agosto-settembre non vi aiuteranno a resistere alle tentazioni.

Gelosia e tradimenti possono rovinare anche le coppie più invidiate sulla faccia della Terra. Il consiglio dell'Oroscopo è quello di comunicare di più, di aprirsi di più e di mettere a nudo tutti i sentimenti nascosti nel cuore.

Acquario – Se state vivendo una situazione infelice in amore, dovete interrogarvi sui vostri errori commessi in passato e capire le cause della rottura di coppia. Se non avete legami d’amore, potete vivere felicemente le avventure che nasceranno in questo periodo.

Pesci – In questo periodo, potreste avere sentimenti contrastanti, che non trovano la luce e per tale motivo siete agitati. Potreste scoprire che una relazione segreta è quella che fa per voi, oppure il piacere della rivalsa quando un ex amore sta cercando di riappacificarsi con voi e finalmente potrete mettere all’opera la vostra sete di vendetta.