Giovedì 31 agosto sul piano astrale Marte risiederà nell'orbita della Bilancia, Mercurio assieme al Sole, invece, resteranno stabili in Vergine, così come Giove e Urano permarranno sui gradi del Toro. Il Nodo Nord, intanto, proseguirà la sosta in Ariete come Nettuno, la Luna e Saturno continueranno il transito in Pesci. Venere, in ultimo, protrarrà il moto in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: volitivi. Dove non arriverà la lucidità mentale, messa a dura prova dalla retrogradazione del Messaggero degli Dei, giungerà presumibilmente la forza fisica e un bottino energetico non indifferente, qualità che permetterà al segno Mutevole di mettere a segno diversi colpi nella sfera professionale questo giovedì.

2° posto Scorpione: passarci sopra. Ciò che solitamente farebbe innervosire i nati Scorpione, secondo l'oroscopo di giovedì 31 agosto, potrebbe dare soltanto un leggero fastidio, col segno Fisso che parrà riuscire a passare sopra con maggior facilità a qualche parola sopra le righe altrui.

3° posto Vergine: raddrizzare il tiro. Il binomio Luna-Saturno nel settimo campo farà il paio, nel corso di questo giorno conclusivo di agosto, col transito plutoniano in felice aspetto e ciò, con buona probabilità, spingerà i nati Vergine a mettersi di buzzo buono per raddrizzare il tiro in merito agli ultimi progetti che hanno visto la luce.

I mezzani

4° posto Toro: ricerca di armonia. I nati del segno si metteranno alla ricerca di un'atmosfera quanto più armonica possibile in ambito domestico, desiderio di serenità che si tramuterà in realtà già dal primo pomeriggio.

5° posto Leone: richiesti. Sia che si tratti di una vecchia compagna di scuola che di un amico che non vedono da un po', i nati Leone avranno buone chance di essere al centro delle richieste altrui per presenziare a eventi o rimpatriate di sorta.

6° posto Cancro: voglia di stabilità. Nel bel mezzo di un trambusto astrale di gran portata, la congiunzione tra il Grande Maestro e il Luminare femminile arriverà nel cielo dei nati Cancro come salvatrice indiscussa, in quanto potrebbe spingere il segno Cardinale non soltanto a ricercare una stabilità affettiva maggiore ma anche a porre le basi per far sì che ciò avvenga.

7° posto Capricorno: talent scout. Ad avere una marcia in più questo giovedì di metà anno saranno presumibilmente i nati Capricorno a capo di un team professionale, i quali dovrebbero riuscire con scaltrezza a individuare le abilità di ogni membro del loro gruppo di lavoro.

8° posto Ariete: mettere da parte l'orgoglio. La lezione che il carnet astrale del 31 agosto potrebbe voler insegnare ai nati Ariete sarà di evitare di pensare e far credere agli altri di essere capaci di fare qualunque cosa.

Questo giovedì, difatti, il segno di Fuoco si renderà conto di alcuni suoi limiti e dovrà prenderne atto, affidando il compito a mani esperte.

9° posto Bilancia: amarezze. Qualche piccolo screzio nella sfera relazionale, perlopiù nella cerchia amicale, avrà buone chance di inficiare il tono umorale di casa Bilancia, coi nativi che parranno lasciarsi pervadere da un controproducente alone d'amarezza.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: impuntarsi. Sulla carta la giornata in questione per i nati Acquario dovrebbe rivelarsi particolarmente ostica, specialmente sul fronte pratico, dove il segno Fisso sembrerà ostinarsi ad agire nel medesimo modo nonostante i risultati latiteranno.

11° posto Gemelli: bocca cucita.

Sin dalle prime ore di questo giovedì d'estate, i nati Gemelli potrebbero accorgersi che la loro indole comunicativa non sarà brillante come al solito, quindi decideranno con coscienziosità di limitare con contagocce le parole da proferire.

12° posto Sagittario: pensierosi. Il peggior nemico dei nati Sagittario in questa giornata sarà, con buona probabilità, la loro propensione a rimuginare ossessivamente circa un recente accadimento, analizzando lo stesso però sempre dalla stessa prospettiva.