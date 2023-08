Venerdì 11 agosto troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita dei Gemelli, mentre Marte assieme a Mercurio risiederanno nel segno della Vergine. Giove e Urano, invece, protrarranno il moto in Toro, così come il Sole, Lilith e Venere resteranno stabili in Leone. Il Nodo Nord, intanto, proseguirà il transito in Ariete come Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Nettuno insieme a Saturno, infine, permarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno entusiasmante per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: incontri. Secondo l'oroscopo di venerdì 11 agosto, nel listino dei probabili avvenimenti di casa Gemelli ci saranno degli incontri stuzzicanti che strizzeranno l'occhio a dei focosi flirt, occasioni imperdibili soprattutto per chi ha il cuore libero.

2° posto Leone: focus sull'identità. Nella giornata che precede il weekend, la seconda e terza decade dei nati Leone potrebbe focalizzare gran parte delle sue energie sull'identità di individuo che ha nella società, volendo svestirsi momentaneamente dai panni di meccanico, avvocato o ingegnere per diventare anche qualcos'altro.

3° posto Acquario: determinati. Nonostante lo Stellium nell'amico/nemico Leone, la Luna favorevole in Gemelli avrà buone chance di donare ai nati Acquario la possibilità di trascorrere un venerdì dove la determinazione li aiuterà a mettere a segno degli ottimi colpi nelle finanze e nel lavoro.

I mezzani

4° posto Bilancia: leggerezza. Approcciarsi al venerdì in questione con fare propositivo nonché scevro da angosce e malinconie di sorta sarà, c'è da scommetterci, un esercizio di facile esecuzione per i nati Bilancia, ancor di più nelle cerchie amicali e familiari.

5° posto Toro: intuizioni. Una metaforica lampadina potrebbe accendersi nelle menti dei nati Toro questo 11 agosto, simboleggiando una fresca intuizione che profumerà di una pressa di coscienza non indifferente in campo relazionale.

6° posto Vergine: misteriosi. Un fare enigmatico condito da frasi criptiche, possibile mood dei nati Vergine questo venerdì estivo, susciterà un certo interesse in coloro che non conoscono a fondo il segno Mutevole, il quale sarà facilmente etichettato come misterioso.

7° posto Pesci: aiuti pratici. Una bega in casa o nel luogo di lavoro spingerà, con buona probabilità, i nati Pesci a cercare aiuto da un collega o a contattare un esperto in materia.

A prescindere dalla persona che li aiuterà fattivamente, il segno Mobile se la caverà con un esborso di denaro ben al di sotto delle aspettative.

8° posto Scorpione: dritte. Giornata di metà mese che vedrà probabilmente i nati Scorpione ricevere un saggio consiglio da una persona verso la quale ripongono estrema fiducia, suggerimento che il segno Fisso farebbe meglio a seguire senza batter ciglio.

9° posto Ariete: amore sottotono. Se da un lato le faccende professionali parranno avanzare a gonfie vele, i nati Ariete sembreranno invece dover fare i conti con qualche attrito in campo sentimentale questo venerdì, specialmente la seconda decade che si troverà davanti un partner insolitamente taciturno.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: tradizioni scricchiolanti. Sia che si tratti del canonico anniversario di nozze dei genitori da festeggiare tutti assieme che del compleanno del loro migliore amico programmato in discoteca, i nati Capricorno si renderanno probabilmente conto di non essere più propensi come un tempo a seguire tali tradizioni. A fronte di ciò, il segno di Terra potrebbe risultare meno voglioso di presenziare agli eventi in programma.

11° posto Sagittario: risultati flop. Malgrado i nati Sagittario, nel corso dell'11 agosto, avranno buone possibilità di desiderare di ottenere i migliori risultati col minimo sforzo dovranno, gioco forza, arrendersi a degli esiti ben poco entusiasmanti.

12° posto Cancro: vulnerabili. Alcune tematiche scottanti, come un ex mai dimenticato o il litigio con un parente stretto, potrebbero tornare a bussare prepotentemente alla porta di casa Cancro, rendendo i nativi caratterialmente fragili e vulnerabili quando ripenseranno a ciò che è accaduto.