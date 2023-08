L’Oroscopo di domenica 6 agosto 2023 preannuncia una giornata serena per il Cancro e una di riflessione per la Vergine. Di seguito, divisi in elementi, approfondiamo tutti i segni più fortunati e quelli che dovranno affrontare qualche difficoltà in amore, lavoro e salute.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: giornata di serenità e armonia. Il Sole e Venere in Leone vi rendono generosi e calorosi, ma anche orgogliosi e sicuri di voi stessi. Vi sentite bene con voi stessi e con gli altri, sia sul lavoro che in famiglia. In amore, siete dolci e protettivi, ma anche appassionati e fedeli.

Potreste vivere dei momenti romantici o consolidare una relazione.

Scorpione: giornata di verità e schiettezza. Marte in Vergine vi rende coraggiosi e determinati, ma anche diretti ed irremovibili. Non avete paura di dire quello che pensate e di difendere le vostre posizioni. Sul lavoro, siete competitivi ed efficaci, ma anche inflessibili ed esigenti. In amore, siete appassionati ed esclusivi, ma anche gelosi ed emotivi.

Pesci: giornata di sensibilità ed empatia. Nettuno nel vostro segno vi rende intuitivi ed emotivi, ma anche fantasiosi ed illusori. Vi lasciate guidare dal vostro cuore e dalla vostra anima, più che dalla vostra mente. Sul lavoro, siete altruisti e collaborativi, ma anche confusi ed ingenui.

In amore, siete dolci e romantici, ma anche fragili ed idealisti.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: giornata positiva, soprattutto in ambito professionale. La Luna e il Nodo Nord nel vostro segno vi danno energia e determinazione per portare a termine i vostri progetti. Potreste ricevere una proposta interessante o una gratifica per il vostro impegno.

In amore, siete appassionati e sinceri, ma attenti a non essere troppo impulsivi o gelosi.

Leone: giornata di successo e soddisfazione. Il Sole e Venere nel vostro segno vi rendono brillanti e carismatici, ma anche ambiziosi e determinati. Avete tutte le carte in regola per raggiungere i vostri obiettivi e ottenere il riconoscimento che meritate.

In amore, siete magnetici ed irresistibili, ma anche leali e generosi. Potreste incontrare l’anima gemella o rinnovare la passione con il partner.

Sagittario: giornata di avventura ed entusiasmo. La Luna in Ariete vi rende ottimisti ed energici, ma anche impulsivi ed esuberanti. Vi piace vivere nuove esperienze e scoprire nuovi orizzonti. Sul lavoro, siete dinamici ed innovativi, ma anche azzardati ed imprudenti. In amore, siete divertenti e generosi, ma anche sconstanti e irrequieti.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: giornata di lucidità e concretezza. Mercurio nel vostro segno vi aiuta a vedere le cose con chiarezza e a prendere le decisioni giuste. Siete pratici ed affidabili, sia sul lavoro che in famiglia.

In amore, siete fedeli e romantici, ma anche sensuali e magnetici. Urano e Giove nel vostro segno vi regalano qualche sorpresa piacevole.

Vergine: giornata di riflessione e preparazione. Mercurio nel vostro segno vi rende intelligenti ed analitici, ma anche critici e perfezionisti. Vi piace pianificare tutto nei minimi dettagli e non lasciare nulla al caso. Sul lavoro, siete efficienti e precisi, ma anche esigenti e pignoli. In amore, siete timidi e riservati, ma anche fedeli e affidabili.

Capricorno: giornata di responsabilità e impegno. Plutone nel vostro segno vi rende seri e rigorosi, ma anche ambiziosi ed determinati. Vi impegnate al massimo per raggiungere i vostri obiettivi e mantenere il vostro ruolo.

Sul lavoro siete professionali e competenti, ma anche autoritari ed esigenti. In amore siete fedeli e stabili, ma anche freddi e distanti.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: giornata un po’ stancante e noiosa. Il Sole e Venere in Leone vi rendono creativi e comunicativi, ma anche un po’ superficiali e dispersivi. Vi piace divertirvi e socializzare, ma fate fatica a concentrarvi sulle cose importanti. Sul lavoro potreste avere qualche contrattempo o incomprensione. In amore, siete simpatici e affascinanti, ma anche un po’ volubili e indecisi.

Bilancia: giornata di allegria e spensieratezza. Il Sole e Venere in Leone vi rendono socievoli e affabili, ma anche eleganti e raffinati.

Vi piace stare in compagnia e condividere le vostre emozioni con gli altri. Sul lavoro, siete collaborativi e diplomatici, ma anche creativi e originali. In amore, siete romantici e armoniosi, ma anche seducenti e intriganti.

Acquario: giornata di novità ed eccentricità. Urano nel Toro vi rende originali ed innovativi, ma anche ribelli ed imprevedibili. Vi piace cambiare le regole del gioco e sorprendere gli altri con le vostre idee. Sul lavoro, siete brillanti ed inventivi, ma anche indipendenti ed eccentrici. In amore, siete simpatici e affascinanti, ma anche sfrontati ed incoscienti.