Arriva un nuovo weekend e con esso delle nuove previsioni astrologiche per tutti i segni. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del 5 agosto 2023 con le novità e i cambiamenti astrologici in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrali del 5 agosto

Ariete: in amore sarà molto più facile gestire tutto in questo periodo e vivere nuove emozioni, si ritrova la complicità col partner. Nel lavoro c'è stato un blocco o una chiusura, ma ora si potranno tentare nuove strade e avere nuova consapevolezza.

Toro: per i sentimenti i single del segno potranno trovare nuove storie, attenzione solo a qualche momento di preoccupazione adesso.

Nel lavoro Giove nel segno potrebbe portare comunque a fare delle nuove scoperte.

Gemelli: a livello sentimentale se c'è una persona che vi interessa ora potrete capire come andranno effettivamente le cose. Vi sentite meno agitati del solito. Nel lavoro avete le carte in regola per vincere una sfida, arrivano delle novità.

Cancro: in amore delle piccole tensioni che non mancheranno, non siate troppo frettolosi adesso. A livello lavorativo Luna dissonante che potrebbe aiutarvi a fare tutto con calma.

Leone: in amore è una giornata che vede la Luna favorevole, per questo motivo se qualcuno è in dubbio tra due storie ora si potrà trovare una soluzione. Nel lavoro è un momento che vi permette di portare avanti tutto quello che desiderate.

Vergine: a livello sentimentale Venere nel segno porta un periodo buono e di nuove conoscenze, in particolare se il vostro cuore è solo da tempo. Nel lavoro le stelle portano a delle soluzioni importanti.

Bilancia: a livello amoroso se vivete una storia non esaltante fate attenzione alle polemiche, questo comunque è un periodo importante per le nuove proposte.

Nel lavoro non fermatevi adesso, la giornata è migliore per imporre la vostra volontà.

Scorpione: in amore è una giornata da vivere con tranquillità, fate attenzione ai rapporti che adesso non vanno. Nel lavoro, se c'è una causa in corso, qualche piccolo problema burocratico non mancherà.

Sagittario: in amore torna una Luna favorevole, alcuni vorrebbero cambiare qualcosa ma non è questo il momento per farlo.

Saturno provoca difficoltà. Nel lavoro è un momento che vi permetterà di fare delle scelte che potrebbero cambiare la vostra vita.

Capricorno: per i sentimenti qualcosa non va per il verso giusto, la giornata potrebbe riportare qualche divergenza nata di recente. Nel lavoro possibili isolamenti, meglio rimandare un possibile incontro subito.

Acquario: a livello amoroso è una giornata che vede la Luna favorevole, è un momento che porta più enfasi nelle relazioni. Nel lavoro se vi faranno delle proposte ora potreste accettarle.

Pesci: in amore vi sentite sotto pressione, Luna nel segno che comunque aiuta. Questa è una fase di maggiore stanchezza. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, sarà possibile risolvere un problema.