Sabato 9 e domenica 10 settembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Cancro, mentre Urano e Giove risiederanno nell'orbita del Toro. Venere, invece, proseguirà la sosta in Leone, così come il Nodo Nord resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Plutone, intanto, continuerà il transito in Capricorno come Nettuno assieme a Saturno rimarranno nello spazio zodiacale dei Pesci. Marte, infine, permarrà sui gradi della Bilancia come Mercurio insieme al Sole protrarranno il moto in Vergine.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Cancro, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: soddisfazioni. Fine settimana settembrino dove i nati Pesci avranno ottime chance di togliersi qualche piccola ma gratificante soddisfazione in ambito relazionale, ad esempio intuendo di averci visto lungo suggerendo anzitempo a un'amica di porre fine a una storia rivelatasi tossica.

2° posto Cancro: spunti di riflessione. Secondo l'oroscopo del weekend 9-10 settembre, i nati Cancro parranno scorgere nell'ambiente professionale alcuni comportamenti ambigui che gli daranno modo di riflettere sapientemente sulla valenza di alcuni rapporti. La particolarità di queste effemeridi, inoltre, risiede nella possibilità del segno Cardinale di percepire negli atteggiamenti altrui qualcosa di sé stesso che non ha mai espresso appieno.

3° posto Leone: procedere per gradi. La qualità che potrebbero vantare i nati Leone nelle quarantotto ore in questione sarà di accorgersi delle tempistiche necessarie per l'evolversi di un progetto o di una conoscenza affettiva, consapevolezza che permetterà al segno di Fuoco non soltanto di non bruciare le tappe ma di stare anche ben ancorato coi piedi per terra.

I mezzani

4° posto Scorpione: amore al centro. Tanto le faccende legate alle finanze e al lavoro non gireranno a dovere, nel corso del 9 e 10 settembre, quanto presumibilmente per i nati Scorpione tali beghe momentanee verranno ampiamente sopportate grazie a delle splendide effemeridi riguardanti le faccende di cuore.

5° posto Toro: effetto punta arrotondata.

Alle scuole elementari era consuetudine che le maestre consigliassero agli alunni di acquistare forbici dalle punte arrotondate per evitare di farsi inutilmente male durante l'utilizzo. In questo fine settimana, il parterre astrale darà probabilmente un consiglio analogo ai nati Toro, ovvero di procedere in punta di fioretto evitando forzature e provocazioni di sorta.

6° posto Vergine: imparare dagli errori. Il carnet planetario del weekend di fine stagione, ancor di più nella giornata di sabato, potrebbe suggerire a gran voce ai nati Vergine di fare mente locale riguardo a situazioni similari a quelle attuali che hanno vissuto in passato, così da comprendere appieno quali errori non commettere più.

7° posto Ariete: fantasticherie. Malgrado sabato e domenica i nati Ariete saranno consci di non poter fare il passo più lungo della gamba in termini economici, al segno di Fuoco piacerà comunque fantasticare su luoghi da visitare, acquisti per la casa o storie d'amore da sogno. voli pindarici che saranno una panacea per il loro benessere psico-fisico.

8° posto Gemelli: recap. Il suggerimento planetario del weekend per i nati Gemelli sarà, c'è da scommetterci, di fare una completa e analitica revisione del loro quadro generale esistenziale, al fine di intuire cosa buttare dalla metaforica torre d'ora in poi e cosa invece conservare gelosamente.

9° posto Sagittario: bicchiere mezzo vuoto. La possibile propensione a un mood pessimistico rappresenterà il tallone d'Achille dei nati Sagittario in queste quarantotto ore di settembre, specialmente per i primi due decani che parranno ostinarsi a vedere il marcio anche dove non c'è.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: incerti. Un notevole barlume d'incertezza al lavoro parrà coinvolgere purtroppo i nati Capricorno in queste giornate conclusive della settimana, col segno di Terra che troverà difficoltà anche a svolgere quelle mansioni che solitamente fa con la mano sinistra.

11° posto Acquario: sentimenti flop. Sia che si tratti di amori impossibili, complicati o tormentati, la nota dolente di casa Acquario avrà buone occasione di essere rappresentata dalle faccende di cuore. A fronte di ciò, sarà bene che il segno Fisso prediliga un atteggiamento distaccato evitando, al contempo, di cadere in eventuali trappole adulatorie della controparte.

12° posto Bilancia: peso delle responsabilità.

Famiglia, scadenze, professione e amicizie saranno, con buona probabilità, la croce e la delizia dei nati Bilancia in questo weekend, col segno Cardinale che godrà di diversi benefici da tali settori ma dovrà anche fare i conti con l'ingombrante peso delle responsabilità che ne deriveranno.