Per il secondo fine settimana di settembre l'Oroscopo invita i Toro a riflettere attentamente sulle relazioni romantiche, e i Leone a trascorrere il week end in maniera serena e spensierata. Per gli innamorati nati sotto il segno della Bilancia sarà un fine settimana elettrizzante, invece per i Capricorno sarà altalenante. In primo piano l’oroscopo per il week end 9 e 10 settembre, e le previsioni astrologiche rivolte a ogni simbolo zodiacale.

Oroscopo di sabato 9 e domenica 10 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti sentimentali saranno leggermente turbolenti, soprattutto per le coppie che hanno trascorso gli ultimi mesi a sistemare diversi problemi.

Conviene aspettare che i bollenti spiriti si plachino. Per alcuni Ariete c’è la possibilità che le cose migliorino in questo week end.

Toro – Per l’amore, questo è un periodo che invita alla riflessione e a fare bilanci sulle relazioni. Se nel vostro sangue scorre l’infedeltà, state alla larga da chi non potrebbe mai accettarlo. Quelli che hanno difficoltà a portare avanti una relazione tossica potrebbero perdere qualcosa d’importante. Chiedetevi se ne vale la pena.

Gemelli – Questo periodo favorisce alcuni ritorni di fiamma, quindi, preparatevi ad accogliere il passato e a riprendere il rapporto da dove lo avete lasciato. Vi ritroverete a fare i conti con dei sentimenti che credevate distrutti dal tempo.

Non fatevi intrappolare, alcune storie non hanno le basi per edificarsi. Mettete alla prova la vostra resistenza per qualcosa di più importante.

Cancro – Se siete appena usciti da una relazione romantica che si è conclusa in maniera drastica o con qualche rimorso, finalmente avrete una speranza su cui aggrapparvi. Ritroverete la vostra identità e forse anche l’amore, a patto che vi lasciate andare.

Le previsioni astrologiche per il fine settimana 9-10 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Godetevi pienamente questo secondo fine settimana di settembre, che sembra promettere serenità e spensieratezza. Per alcuni nati in Leone, qualche discussione sarà inevitabile. La vostra inquietudine e il vostro nervosismo non c’entrano proprio nulla con la vostra relazione d’amore.

Attenzione a non tirare troppo la corda, potrebbe spezzarsi.

Vergine – Nella vita di coppia, i nervi saranno più distesi e un sorriso in più sarà molto gradito dal vostro partner. Anche le coppie in bilico ritroveranno il sereno e penseranno di fare progetti per il futuro.

Bilancia – Secondo l'oroscopo questo non sarà un week end elettrizzante vi sentirete un po’ spenti e potreste prendere in considerazione solo le vostre esigenze e non quelle del vostro partner. Questo errore vi penalizzerà molto e a breve potrebbero nascere delle discussioni animate.

Scorpione – I vostri rapporti sentimentali, in questo periodo, vi sono molto utili soprattutto per superare alcune negatività in campo finanziario e lavorativo.

Approfittatene e partecipate a tutti gli eventi mondani, gli incontri sono a portata di mano. Nessuno riuscirà a resistere al vostro fascino. La vostra arma migliore è il sorriso.

Astrologia per il secondo week end di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se nei mesi scorsi ci sono stati problemi con il vostro partner d’amore, questo week end vi permetterà di recuperare terreno. Molte coppie si sono divise ma per quelle che hanno resistito alle tempeste, si prospetta un periodo di tranquillità e di passione. Trascorrete più tempo possibile con il vostro partner e ricostruite insieme ciò che avete disfatto.

Capricorno – Fine settimana altalenante per l'amore. Non sapete ancora cosa volete, cosa vi aspettate dalla vostra relazione di coppia.

Chi è separato da poco non ha ancora superato questa situazione, per cui rifiuta il pensiero di condividere la sua vita con un’altra persona. Siete in una fase critica e per superarla è necessario uscire dal guscio in cui vi siete rinchiusi.

Acquario – Dal punto di vista sentimentale, siete combattuti tra due persone che hanno fatto breccia nel vostro cuore. Per alcune coppie, si prospetta un periodo contrassegnato da qualche complicazione di troppo. C’è chi ha problemi a gestire una doppia vita.

Pesci – Se nelle ultime settimane avete sofferto per amore, non sarà facile mettere una pietra sopra e andare avanti come se non fosse successo nulla. Nelle prossime storie d’amore potreste mostrarvi timorosi e questo va a discapito vostro. Godetevi la vita senza la paura di non sapere gestire i vostri sentimenti.