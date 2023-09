L'oroscopo del 20 settembre 2023 è pronto a svelare cosa riservano gli astri per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche promettono un lunedì con possibilità di telefonate importanti in vista per i Pesci, mentre per i single del Cancro si prospettano incontri interessanti. Nel frattempo, nell'aria c'è la possibilità di proposte di matrimonio per l'Ariete.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: domani potreste trovarvi di fronte a cambiamenti inaspettati che richiederanno una maggiore responsabilità da parte vostra. Nonostante gli imprevisti, è il momento perfetto per portare la vostra relazione al livello successivo.

Evitate polemiche inutili e mostrate iniziativa nelle vostre scelte amorose. Se siete single, considerate l'opportunità di entrare in una relazione esclusiva o persino di ricevere una proposta di matrimonio, ma dovrete prendere voi l'iniziativa per realizzare tutto ciò.

Leone: Marte e Mercurio potrebbero causare incertezze e mettere in discussione alcune delle vostre convinzioni. Domani potreste sentire il desiderio di apportare cambiamenti insoliti alla vostra casa per renderla più accogliente. Se state vivendo una relazione segreta, riflettete attentamente su cosa desiderate da essa. Ci sono buone opportunità per nuovi progetti, ma cercate di comprendere le cause dei vostri fallimenti passati.

Mantenete la prudenza alla guida e siate aperti alle sorprese positive.

Sagittario: L'atmosfera di domani potrebbe sembrare incerta, ma dovreste fare attenzione nel trattare con persone sensibili. Potreste trovarvi costretti a situazioni spiacevoli che avevate evitato e dovrete prendere decisioni difficili. Tuttavia, sarete in grado di fare le scelte giuste anche sotto pressione, e alla fine ciò avrà un effetto positivo sulla vostra vita.

Se siete cuori solitari, cercate di non lasciarvi influenzare dai pensieri riguardanti un amore passato. Concentratevi sul futuro e continuate ad andare avanti con decisione.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: cari Toro, ascoltate il vostro cuore e cercate di vivere le vostre relazioni con serenità. Domani una giornata favorevole per incontri importanti e per mostrare affetto a coloro che lo meritano.

Riavviate i rapporti con amici e colleghi e cercate di risolvere eventuali contrasti. Potrebbero arrivare buone notizie in campo sentimentale, specialmente se siete nati tra le 18:00 e le 24:00 di martedì, giovedì o sabato. Sarà una giornata che richiederà diplomazia e la capacità di saper tacere al momento opportuno.

Vergine: attenzione alle spese eccessive in questa giornata. Siate parsimoniosi e differenziate tra ciò che è necessario e ciò che è superfluo. Il ritorno di qualcuno potrebbe cambiare il corso delle vostre giornate, quindi cercate di cogliere l'occasione. Chiarite i vostri pensieri con un amico riguardo a un problema serio che state affrontando entrambi. Siate generosi con le parole e aiutate chi è in difficoltà.

Controllate la vostra tendenza a essere troppo puntigliosi, altrimenti rischiate di compromettere i vostri rapporti.

Capricorno: lasciate che gli altri pensino ciò che vogliono su di voi. Prendetevi il tempo necessario per prendere decisioni adeguate e tagliate i ponti con un passato che non vi riguarda più. È il momento giusto per iniziare un nuovo progetto che vi sta a cuore, senza ulteriori ritardi. Evitate le persone che minacciano la vostra relazione, anche se vi dicono il contrario. Domani potreste ricevere aiuti inaspettati, ma cercate di contare fino a dieci prima di prendere decisioni importanti.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: è il momento di prendere decisioni importanti, specialmente riguardo al lavoro o a miglioramenti professionali.

Nel vostro rapporto, fate attenzione a possibili disaccordi causati da una comunicazione difficile. È meglio mantenere il silenzio e credere nella forza della vostra relazione. Nonostante le sfide, cercate di affrontare gli imprevisti con un sorriso.

Bilancia: potrete discutere alcuni problemi importanti con i vostri parenti in questa giornata. Cercate di essere amorevoli e gentili nelle vostre conversazioni. Non cercate di risolvere tutte le situazioni immediatamente; a volte è meglio lasciarle da parte. Concentratevi su questioni di fede e spiritualità e cercate di avere pazienza nel trattare con il vostro partner. Mantenete la calma e confidate nella forza innata della vostra relazione.

Acquario: domani sarete benedetti da una visione chiara delle vostre azioni e delle opportunità a lungo termine.

Valutate attentamente le proposte che ricevete, sia nel lavoro che nella vita personale. Siate aperti a nuove conoscenze e cercate di non essere gelosi o possessivi. Dedicate un po' di tempo al riposo, poiché la stanchezza potrebbe influenzare la vostra lucidità mentale.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: domani potrebbe portare alcuni problemi legati ai trasporti, quindi preparate un piano di riserva se state affrontando questioni importanti. Mantenete la calma e trascorrete del tempo con la vostra famiglia, poiché l'atmosfera sarà romantica e rinfrescante. Siate affettuosi con il vostro partner e create ricordi speciali. Per i single, potrebbe esserci un incontro significativo in arrivo.

Scorpione: questa giornata potrebbe essere buona nel complesso, nonostante qualche inconveniente nel primo pomeriggio. Un vecchio amico potrebbe tornare a cercarvi, quindi preparatevi a gestire la situazione con calma e senza recriminazioni sul passato. Buone notizie in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. Chiarite eventuali critiche da parte degli amici riguardo alle vostre scelte recenti, spiegando loro le vostre motivazioni e il vostro diritto di decidere come trascorrere il vostro tempo. Pensate a una persona che vi ha riservato un trattamento inaspettato e siate prudenti nelle vostre reazioni.

Pesci: Marte vi conferisce una grinta e determinazione particolari, che potrebbero aiutarvi a risolvere problemi personali e a trovare serenità.

Domani potrebbero verificarsi telefonate di particolare importanza, così come email e posta potrebbero portare opportunità. Concentratevi su una questione che vi sta particolarmente a cuore e sappiate che potrete farcela, ma a condizione di uno sforzo maggiore da parte vostra.