Secondo l'oroscopo dedicato alle mamme la giornata del 20 settembre sarà una lotta per le nate nel Toro. Le mamme dei Gemelli devono fare attenzione ai malintesi, mentre quelle che del Cancro devono essere più flessibili con gli altri. A seguire l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 20 settembre e le previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

La giornata delle mamme secondo l'oroscopo di mercoledì 20 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Per voi mamme, è molto importante essere circondate da persone che la pensano proprio come voi.

Ma quando si tratta di vostro figlio, non appena iniziate a conoscerlo meglio, i figli degli altri sembrano meno interessanti del vostro. Preparatevi per una sorpresa.

Toro – Potreste dover affrontare una lotta di potere in questa giornata. Uno dei vostri figli potrebbe mettere in atto un piano molto furbo per ottenere i suoi scopi, ma voi sapete come raggirarlo e metterlo in riga.

Gemelli – Potrebbe verificarsi un grave malinteso tra voi e i vostri figli, se non si adottano misure per evitarlo. Siate più chiare possibili in tutte le comunicazioni e non diffondete voci non verificate. In questa giornata è meglio rimanere molto neutrali e mantenere un clima sereno in famiglia.

Cancro – Dovete essere flessibili in questo periodo.

Sebbene sia importante che vostro figlio capisca che non sempre è possibile ottenere ciò che vuole, a volte è giusto accontentarlo. Capirete perché questo è importante e sceglierete saggiamente la direzione di questa battaglia.

Astrologia per il giorno 20 settembre, vita da mamma: da Leone a Scorpione

Leone – È importante trovare un equilibrio tra l’espressione di sé e i bisogni della famiglia.

In questa giornata potreste dover far notare questo al vostro bambino quando tenta di trasformare la vostra abitazione in una casa infestata, completa di luci lampeggianti ed effetti sonori.

Vergine – Esistono modi giusti per incoraggiare vostro figlio a dedicare più tempo a riorganizzare i suoi giocattoli, letture e sport.

E in questo periodo avrete l’opportunità di trovare l’approccio giusto, che metta ordine e armonia nella vostra famiglia.

Bilancia – In questo periodo preferite restare fedeli ai progetti in corso. Potreste dubitare della saggezza di uno dei vostri figli, visto che ultimamente sta facendo così pochi progressi, sia personale che scolastico. Ma se ascoltate attentamente quello che ha in mente di fare, scoprirete i motivi dei suoi atteggiamenti apparentemente poco discutibili.

Scorpione – Potreste aver a che fare con alcuni parenti di una certa età in questa giornata. Forse il nonno vorrà assumersi i compiti della giornata, oppure potrebbe esserci una disputa su chi potrà giocare per primo con il vostro bambino.

Ma saprete benissimo come gestire questa situazione.

Previsioni dell'oroscopo per le mamme, mercoledì 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È tempo di esplorare. Portate il vostro bambino in una grande avventura, magari in un vivaio. Adorerà vedere come crescono le piante, i fiori e scegliere il più bello di tutti. Ricordate al vostro bambino che dovrà prendersene cura in maniera costante.

Capricorno – Questo è un grande giorno per completare il progetto di famiglia. Proprio come quel grande puzzle con cui avete aiutato vostro figlio, adesso tutti i pezzi di quel progetto familiare si incastreranno tra loro. Una volta finito, pianificate il prossimo progetto da fare sempre in famiglia.

Acquario – Dove andate voi, gli altri vi seguono. Se state facendo un puzzle, vi state vestendo, oppure state preparando un dolce, vi renderete conto che i vostri bambini vi stanno seguendo a ruota. Ora, se solo condividessero il vostro entusiasmo nel fare le faccende domestiche, sarebbe una giornata perfetta.

Pesci – Secondo l'Oroscopo del 20 settembre, potreste perdere la pazienza nel corso di questa giornata. Provate a prendervi un po’ di tempo, magari durante l’ora di pranzo o mentre il vostro bambino fa un sonnellino, per contemplare un futuro più grande e luminoso. Potreste vivere un momento di svolta.