Le previsioni dell'oroscopo del 14 settembre invitano i Bilancia ad essere un po' più discreti. I nati sotto il segno dell'Acquario, invece, devono usare di più la ragione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non siete amanti degli intrighi e delle situazioni troppo ingarbugliate. Di solito preferite agire in maniera onesta e sincera, seguendo il vostro cuore. Non tutte le persone che vi circondano, però, la pensano come voi.

11° Acquario: l'Oroscopo del 14 settembre vi esorta ad essere un po' più razionali. Spesso vi lasciate trasportare dall'impeto e dalla passione e finite per pentirvi di cose dette o fatte.

10° Pesci: ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera dei sentimenti. Cercate di essere in sintonia con voi stessi e con gli altri. Solamente in questo modo riuscirete a venire a capo di faccende complicate.

9° Vergine: lasciatevi guidare dai vostri sensi, che in questo periodo saranno particolarmente acuti. Nel lavoro avete voglia di un cambiamento, ma fate attenzione a non prendere decisioni troppo drastiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete molto precisi quando vi ponete un obiettivo. Difficilmente vi lasciate scalfire dal pensiero altrui. Ad ogni modo, se le critiche arrivano da una persona cara, varrebbe la pena di ascoltare.

7° Toro: secondo l'oroscopo del 14 settembre, i nati sotto questo segno sono un po' troppo impazienti.

Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe non vedere l'ora di realizzarlo, ma ci vuole cautela.

6° Gemelli: momento significativo per quanto riguarda i sentimenti. Molti di voi giungeranno in una fase di consapevolezza notevole e di maturità. Cercate di fare scelte ponderate.

5° Cancro: non siete amanti delle mezze misure, di solito tendete a vedere tutto o bianco o nero.

Ricordate, però, che in certi casi è necessario scendere a qualche compromesso.

Oroscopo segni fortunati del 14 settembre

4° in classifica Bilancia: meglio non tirare troppo la corda in amore. Essere troppo polemici potrebbe generare delle problematiche quindi, in certi casi, è opportuno essere discreti.

3° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere più consapevoli.

Ci sono delle belle novità in arrivo e anche delle belle notizie, ma dovete essere predisposti ad accettare i cambiamenti.

2° Sagittario: chi di voi è in attesa di un cambiamento, forse dovrebbe iniziare dall'interno. Ricordate che nella vita è importante non darsi mai per vinti e imparare dai propri errori.

1° Capricorno: l'oroscopo del 14 settembre invita i nati sotto questo segno a non temporeggiare. Certe occasioni vanno colte al volo e non vale la pena di aspettare.