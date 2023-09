L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 settembre. In evidenza la prima giornata del weekend, analizzata e messa a confronto con i simboli dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Allora, ansiosi di mettere in chiaro chi la spunterà sabato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo dunque a togliere il velo all'oroscopo del giorno, di sabato 9 settembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro ed ai sentimenti, il tutto supportato dalla nostra consueta classifica a stelline.

Previsioni zodiacali del 9 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo del 9 settembre prevede una giornata meravigliosa. Sarà sicuramente un sabato di inizio weekend positivo. Le stelle infonderanno in voi coraggio ed entusiasmo, esattamente ciò che serve per superare situazioni critiche o prendere decisioni importanti. In famiglia, non darete nulla per scontato; al contrario, parlerete apertamente delle vostre aspirazioni. La vostra vita sociale sarà appagante e movimentata. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non farvi abbagliare in amore, specialmente se siete single recidivi. Errare è umano, ma perseverare è diabolico! Potreste ricevere una notizia legata al lavoro che vi preoccupa un po', ma troverete presto una soluzione.

Non escludiamo nemmeno un po' di nervosismo a causa di lievi e improvvisi malumori o dello stress accumulato recentemente. Sarà importante riposarvi appena ne avrete l'opportunità.

Scorpione: ★★★★. Dopo qualche giorno vissuto in modo poco positivo, ritroverete finalmente la vostra verve usuale, capace di colorare ogni situazione.

Partenza del weekend, pertanto, in buona e allegra compagnia. In mezzo agli altri la vostra presenza luminosa, frizzante e ottimista non potrà non essere notata. Nel lavoro avrete ancora a disposizione del tempo per preparare eventuali piani risolutori, magari per studiare meglio eventuali strategie da applicare a breve. Potrete pensarci con comodo, strada facendo.

In amore, intanto, imparerete a perdonare anche qualche piccola marachella del partner: è pur sempre l'inizio di una nuova era sentimentale per molti del segno, quindi sarebbe auspicabile trascorrerla lontano da "musi lunghi" o battibecchi. La stanchezza, in qualche caso, merito dell'energia che avete, potrebbe tardare a farsi sentire: attenti, poi potreste avvertirla alla fine e tutta insieme.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 9 settembre prevede difficoltà. Per i sentimenti non sarà una giornata di tutto riposo: contrattempi e ansia vi metteranno di cattivo umore. Basterà uno stimolo, un sospetto per scatenare un temporale interiore, tale da farvi perdere la bussola e litigare con il partner.

Così, nonostante l'impegno, quasi niente riuscirà come voluto: accantonate l'ansia, sarà certamente di breve durata. Single, se sentiste il desiderio di defilarvi da un problema che crea preoccupazione, rispettatelo. Staccate la spina e rilassatevi, rinviate gli impegni meno urgenti. I pianeti saranno alquanto discontinui e, a tratti, vi lasceranno da soli a vedervela con qualche probabile scocciatura. State puntando lontano, ma non dovete tuttavia dimenticare regole e normative: avete l'impressione che siano messe lì per rallentarvi se non per ostacolarvi: naturalmente non è così. Nel lavoro, riflettori stellari puntati sul settore finanziario, penalizzato dal disinteresse delle stelle.

Oroscopo e stelle del 9 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un sabato con la possibilità di attraversare momenti meno brillanti? Sì, è esattamente quello che gli astri hanno in serbo per voi. Concentratevi, quindi, prestate attenzione alle questioni pratiche: la situazione potrebbe diventare sfavorevole se vi lasciate distrarre o diventate troppo superficiali. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di analizzare obiettivamente le circostanze. Se state considerando dei cambiamenti nella vostra vita affettiva, non dimenticate di ponderare bene e procedere con cautela nell'esaminare le situazioni. L'umore sarà piuttosto instabile se siete single: potreste sperimentare inquietudine, il che potrebbe portarvi a disperdere le vostre energie in mille impegni e relazioni inclusivi.

Ma vi incoraggiamo a mantenere un minimo di saggezza, che vi aiuterà a concentrarvi meglio. Nel frattempo, cercate di individuare le cause dei vostri malumori. Se state affrontando stanchezza cronica sul lavoro, il riposo e qualche ora di sonno in più vi aiuteranno a rimettervi in forma.

Acquario: ★★★★. La vostra amata routine sarà la guida della giornata di sabato e vi indicherà la strada da seguire in questo periodo. L'amore sarà travolto da onde leggermente romantiche e sufficientemente passionali, capaci di rendervi felici e soddisfatti, proprio quanto serve. Questa situazione potrebbe offrire opportunità o rappresentare un buon auspicio per fare un piccolo passo in avanti in alcuni rapporti, soprattutto quelli che recentemente hanno dato segni di cedimento.

Abbiate fiducia: se ci credete, tutto andrà per il meglio. Per i single, la maggior parte di voi avrà un buon avvio di weekend. Il momento è arrivato, e speriamo che sarete in grado di sfruttarlo al meglio: non esitate a cogliere le opportunità che si presenteranno. La ruota della fortuna finalmente potrebbe girare dalla vostra parte, magari favorendo quell'incontro d'amore che avete sognato a lungo. Sul fronte lavorativo, potrete osare un po' di più, esporre le vostre esigenze e suggerimenti.

Pesci: top del giorno. L'oroscopo del giorno, di sabato 9 settembre, punta sul fatto che sarà sicuramente uno splendido periodo, caratterizzato dalla serenità mentale, dai piaceri della vita e, perché no, arricchito soprattutto da quel pizzico di buona fortuna che non guasta mai.

I pianeti vi renderanno particolarmente intuitivi e capaci di strategia. Sarete degli eccellenti giocatori di scacchi: non svelerete ai vostri avversari i vostri obiettivi, ma al momento opportuno muoverete le vostre pedine e otterrete una vittoria schiacciante. L'atmosfera affettiva sarà bellissima, ricca di dolcezza. Anche le situazioni più complesse si risolveranno. Non ci saranno seri pericoli, e potrete affrontare le novità con fiducia, sapendo che tutto andrà per il meglio. Tuttavia, assicuratevi di mettere ordine sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche che vi circondano. Nel lavoro, sarà opportuno abbandonare certi progetti al momento; in questo modo, eviterete delusioni, sprechi di energia e denaro. Dedicate più tempo al riposo, sarà importante.