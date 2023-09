L'Oroscopo del mese è pronto a valutare uno dei mesi più dolci dell'anno: ottobre 2023. Prepariamoci fisicamente e mentalmente a vivere con serenità il mese delle foglie che cadono, dei colori caldi, delle zucche, di Halloween e della prima aria fresca regalata dall'autunno. In merito al periodo indicato, le previsioni astrologiche di ottobre 2023 indicano la concreta possibilità di poter fare nuovi incontri, avere a disposizione opportunità oppure realizzare progetti tenuti nel cassetto della memoria da tempo, in attesa di essere lanciati nella realtà quotidiana.

Curiosi di sapere cosa porterà di positivo l'Astrologia a ciascun segno dello zodiaco?

Passiamo pure ad analizzare l'oroscopo di ottobre 2023 e scoprire quali saranno segni più fortunati presenti nella classifica del mese.

Previsioni zodiacali di ottobre 2023, l'oroscopo dei primi sei segni in classifica

Primo posto - Cancro: mese spettacolare in arrivo, con una serie di opportunità davvero entusiasmanti! All'inizio del periodo vi sentirete carichi di energia e assai determinati. Questo slancio aiuterà a compiere progressi significativi sia nella vita professionale che personale. Nel settore lavorativo riceverete riconoscimenti per sforzi fatti in passato: nuove opportunità di carriera! Nel frattempo, nelle relazioni, la sincerità sarà la chiave del vostro successo.

Sarete in grado di affrontare questioni che richiederanno chiarezza e comprensione, migliorando così la qualità nei rapporti interpersonali. Nella parte centrale di ottobre, potrebbero arrivare buone nuove, alcune davvero inaspettate. Parlando d'amore, la troppa passione potrebbe surriscaldare gli animi e la gelosia potrebbe avere il sopravvento.

L'affetto sarà fondamentale per superare eventuali ostacoli. Verso la fine del mese, godrete dei frutti del vostro impegno. Le finanze saranno solide, e le relazioni personali raggiungeranno un alto livello.

Secondo posto - Pesci: il mese ottobrino prepara ottime notizie per molti del segno! Avrete una visione chiara dei vostri obiettivi, sia nella vita che nell'amore: siate pronti ad agire!

Nella prima parte del mese, il vostro lato creativo si esprimerà in modo vivido, portando nuove idee e ispirazioni. Questo potrebbe anche influenzare positivamente la vita amorosa, regalando passione e tanto romanticismo alla maggior parte delle coppie. Nel periodo centrale del mese, potreste affrontare alcune situazioni poco chiare: puntate sulla vostra innata intuizione, senz'altro vi aiuterà a superare indenni qualsiasi problema. Nel lavoro, matureranno finalmente nuove opportunità capaci di contribuire alla stabilità finanziaria. Verso la fine di ottobre, molte relazioni con crisi pregresse diverranno più solide e affidabili. La capacità di comprendere gli altri porterà miglioramenti soprattutto in caso di problemi in corso di soluzione.

Per i single, potrebbe essere un momento ideale per iniziare nuove storie.

Terzo posto - Acquario: ottobre porterà all'Acquario una solida base finanziaria e tantissima determinazione, requisiti essenziali per realizzare obiettivi e programmi. All'inizio del mese, godrete di una stabilità finanziaria tale da consentire di pianificare il futuro con fiducia. Nel lavoro, l'efficienza sarà in primo piano: potreste ricevere opportunità favorevoli alla crescita professionale. Nella parte centrale del mese, potreste incontrare piccoli intoppi, ovviamente superabili con abilità e determinazione. In amore, sarete in grado di consolidare i legami esistenti. La capacità di dialogo unita alla voglia di ascoltare gli altri, vi renderà una presenza preziosa nella vita delle persone a voi care.

Verso la fine di ottobre, molte relazioni saranno stabilizzate, sia a livello personale che professionale. L'abilità nell'affrontare situazioni e persone darà modo di concludere il mese con una bella sensazione.

Quarto posto - Ariete: a ottobre avrete a disposizione un pieno di energia e prontezza all'azione. All'inizio del mese, vi sentirete determinati a raggiungere i vostri obiettivi, sia nel lavoro che nell'amore. Nel settore lavorativo, potreste trovare nuove opportunità o ricevere riconoscimenti per il vostro impegno. La vostra ambizione sarà in prima linea, spingendovi a cercare il successo. Nel periodo centrale del mese, potreste affrontare alcune problematiche legate a nuove attività: armatevi di perseveranza e spirito combattivo!

In amore, sarete appassionati e intensi; solo, fate attenzione a non essere troppo impulsivi. La comunicazione sarà essenziale per evitare malintesi. Verso la fine di ottobre, godrete dei risultati dei vostri sforzi. Il lavoro duro porterà nuove opportunità, regalando un periodo stabile e appagante.

Quinto posto - Bilancia: inizierà con una sensazione di equilibrio e stabilità il periodo indicato. All'inizio del mese, vi concentrerete molto sulle relazioni personali e, con molta determinazione, cercherete di rafforzare i legami esistenti; magari creerete nuove basi per altri tipi di sentimenti. L'abilità nel saper comunicare sarà in primo piano, questo vi aiuterà a gestire diverse dinamiche relazionali.

Nel periodo centrale del mese, invece, potreste dover far fronte ad alcune insolite problematiche: grazie alla innata capacità di mediazione avrete poche difficoltà nel risolvere le cose. Nel lavoro, sarete in grado di mettere in sicurezza eventuali conflitti, raggiungendo accordi per soluzioni favorevoli. Verso la fine del mese, le relazioni saranno più forti che mai. Potreste sperimentare momenti di passione, intimità e voglia di fare progetti.

Sesto posto - Gemelli: ottobre 2023 porterà a molti dei nati in Gemelli una grande curiosità e tanto desiderio di apprendimento. All'inizio del mese, sarete affascinati da nuove conoscenze e potreste intraprendere nuovi percorsi educativi o professionali.

Nel settore lavorativo, sarete pronti a imparare nuove abilità e ad affrontare sfide intellettuali. Nel periodo centrale del mese, potreste sentirvi un po' sopraffatti dalle molte informazioni che state assorbendo. Tuttavia, la vostra agilità mentale vi aiuterà a gestire tutto. In amore, sarete desiderosi di esplorare nuove amicizie e potreste persino fare incontri interessanti, se single. Verso la fine di ottobre, godrete i frutti di precedenti impegni. Nel lavoro, poi, nuove esperienze vi renderanno preziosi e potreste ricevere sostanziali riconoscimenti.

Previsioni astrali di ottobre 2023, l'oroscopo degli ultimi sei segni in classifica

Settimo posto - Toro: si prospetta un mese abbastanza tranquillo, a tratti eccezionale.

La costanza e la determinazione punti di forza essenziali. In alcuni casi però, potreste sentirvi un po' stanchi per mancanza di cambiamenti o novità: a molti di voi la routine proprio non va giù! Nei primi giorni di ottobre, potreste avere a che fare con una leggera frustrazione, legata per lo più alla solita quotidianità. Tuttavia, il vostro impegno e la vostra pazienza vi aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo. Verso la metà del mese, potrebbe esserci un miglioramento soprattutto nella vita sociale. Vi sarà facile fare nuove amicizie, magari rafforzare alcuni legami con diversi amici che avete più a cuore. Anche sul fronte finanziario, potreste ricevere una buona notizia o trovare nuove opportunità per guadagnare.

Verso la fine di ottobre, sarà importante prestare attenzione alla gestione finanziaria: evitate spese impulsive, cercate di risparmiare!

Ottavo posto - Leone: per il Leone, ottobre potrebbe partire col piede giusto, con un buon feeling riguardo aspetto economico e maggior sicurezza sul futuro in generale. All'inizio del mese, potreste dedicare tempo a gestire il budget oppure a pianificare nuovi investimenti o risparmi. Nel lavoro, cercate opportunità per aumentare i guadagni con lo scopo di migliorare le entrate o diminuire le uscite finanziarie. Nel periodo centrale del mese potrebbero maturare situazioni non messe in conto: la vostra capacità di saper gestire le incombenze aiuterà a trovare ottime soluzioni.

In amore, cercate di bilanciare i desideri materiali con le esigenze della persona al vostro fianco. Verso la fine di ottobre invece, finalmente godrete di maggiore stabilità finanziaria e potreste vedere crescere i vostri risparmi. Nel lavoro, cercate di dare una spinta alle vostre abilità per ottenere successo.

Nono posto - Vergine: ottobre inizierà per la Vergine con una certa attenzione sulla crescita personale e l'auto realizzazione. All'inizio del mese, potreste sentire un forte desiderio di migliorare voi stessi e di perseguire obiettivi personali. Potreste intraprendere nuovi hobby o attività che vi arricchiscono interiormente. Nel periodo centrale del mese, potreste affrontare alcune difficili situazioni personali, ma la vostra testardaggine (nel senso buono del termine) e l'autodisciplina, senz'altro aiuteranno a risolvere ogni cosa.

In amore, cercate di bilanciare l'impellente desiderio di trovare altre fonti di reddito con l'attenzione al partner. Verso la fine di ottobre, vi sentirete più sicuri di voi e avrete fatto progressi significativi in diversi obiettivi personali. Nel lavoro, infine, nasceranno opportunità da cogliere.

Decimo posto - Capricorno: per il Capricorno, il prossimo mese potrebbe rivelarsi abbastanza complesso, con situazioni importanti da affrontare sia nel lavoro che nella sfera personale. Tuttavia, la determinazione e l'abilità nell'affrontare ogni difficoltà aiuterà a superare gli ostacoli. All'inizio di ottobre, potreste sentirvi un po' sotto pressione sul lavoro. Le richieste e le responsabilità aggiuntive potrebbero causare stress. Tuttavia, la perseveranza vi permetterà di far fronte a ogni intoppo. Verso la metà del mese, le tensioni potrebbero diminuire leggermente, consentendovi di concentrarvi di più sulla vostra vita personale. Questo è un buon momento per prendervi cura di voi stessi e delle relazioni affettive. Verso la fine di ottobre, potreste ricevere notizie positive in ambito finanziario. Potrebbero aprirsi finalmente belle opportunità per guadagnare denaro extra: migliorerete la situazione economica! Sarà importante mantenere un atteggiamento positivo.

Undicesimo posto - Scorpione: ottobre inizia un po' al rallentatore per lo Scorpione, con un occhio sul benessere fisico e l'altro sullo stato di salute. All'inizio del mese, potreste dedicare tempo a migliorare la vostra forma fisica o a stabilire una routine salutistica. Potreste essere invogliati a stare più attenti alla vostra dieta, dunque al vostro benessere generale. Nel periodo centrale del mese, potreste affrontare alcune situazioni legate alla scarsa forma fisica: la determinazione insita nel segno aiuterà a superare ogni impasse. In amore, cercate di trovare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle del partner. Verso la fine di ottobre, godrete di maggiore vitalità e benessere. Nel lavoro, il sentirsi bene interiormente influenzerà positivamente la produttività legata alle solite attività.

Dodicesimo posto - Sagittario: periodo di stallo. Una scarsa creatività, unita alla poca espressione individuale darà cadenza poco interessante al periodo. All'inizio del mese, potreste sentirvi meno ispirati del solito a esplorare nuove forme di espressione artistica o a seguire le vostre passioni creative. Potreste persino dedicare tempo a eliminare alcuni progetti personali sui quali avevate riposto fiducia. Nel periodo centrale del mese, non sarà facile affrontare alcune problematiche: carenze nella realizzazione di programmi; puntate sulla perseveranza per cercare superare indenni il periodo. In amore, cercate di condividere le vostre passioni con il partner. Verso la fine di ottobre, inizierete a intravedere la fine del tunnel: alcuni frutti di vostri sforzi precedenti potranno regalare le prime soddisfazioni. Nel lavoro, la buona volontà potrebbe portare soluzioni interessanti.

Ottobre 2023, la classifica in sintesi: Cancro al primo posto

Il riepilogo sintetico della scaletta di ottobre relativa a tutti i segni. Si parte dal migliore in assoluto fino ad arrivare alla coda della serie. In bella mostra il Cancro, segno favorito del mese di ottobre; chiude il Sagittario in ultima posizione.

La classifica di ottobre 2023: