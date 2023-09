L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 settembre. In analisi la giornata numero cinque dell'attuale settimana, ossia quella di giovedì. Il periodo si preannuncia ricco di sorprese e di emozioni per molti segni zodiacali. In questo caso la domanda ricorrente è sempre la stessa: chi avrà la meglio tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Diciamo subito che tra i sei in oggetto il segno più fortunato sarà senz'altro Bilancia, che potrà contare su una splendida Luna nel segno, pronta a regalare armonia, equilibrio e ottimismo.

Il segno meno fortunato di giovedì invece sarà quello dello Scorpione: al predetto simbolo di Acqua è pronosticata una giornata prettamente monouso, impregnata nel più assoluto sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 settembre consultando la classifica a stelline e il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Grazie alla Luna, in arrivo nel segno questo venerdì, avrete una giornata molto positiva in ogni ambito della quotidiana esistenza. Avrete anche molto successo nel lavoro, grazie alla vostra capacità di comunicare e collaborare con gli altri.

Nel campo sentimentale, potrete vivere momenti romantici e appassionati con il vostro partner o fare nuove conoscenze interessanti se siete single.

Scorpione: ★★★. Stanchezza in primo piano! Per il resto poco o nulla di positivo in questo venerdì di fine settimana. In generale sarà un giorno prettamente monouso, impregnato nel più assoluto sottotono.

Tranquilli, se userete la testa di certo non farete danni irreparabili. Cercate di essere cauti nel lavoro e di non entrare in conflitto con i colleghi o i superiori. Nel settore amoroso, evitate le discussioni inutili e le gelosie infondate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 settembre prevede un giorno all'altezza delle migliori aspettative.

Quindi facile intuire che sarà un giovedì ricco di soddisfazioni e opportunità. Potrete mettere in mostra il vostro talento e la vostra creatività nel lavoro, ottenendo riconoscimenti e gratificazioni. In amore, sarete irresistibili e affascinanti, capaci di conquistare chi vi piace o di rinnovare la passione con il vostro partner.

Oroscopo e stelle del 15 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo abbastanza monotono, non difficile da portare a buon fine ma routinario e flemmatico. Non vi aspettate grandi novità o cambiamenti nel lavoro o nell'amore, ma nemmeno grossi problemi o difficoltà. Siate pazienti e costanti, presto arriverà il momento giusto per fare delle scelte importanti e decisive.

Acquario: ★★★★. Giornata indicata dall'Astrologia quotidiana come abbastanza buona, anche se solita e scontata. Non avrete particolari sfide o stimoli nel lavoro, ma potrete svolgere le vostre mansioni con tranquillità e competenza. Nel campo affettivo, potrete contare sul sostegno e sulla complicità del vostro partner o dei vostri amici, che vi faranno sentire apprezzati e amati.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 15 settembre, pronostica un periodo davvero molto fortunato. Avrete la possibilità di realizzare i vostri sogni e i vostri progetti nel lavoro, grazie alla vostra intuizione e alla vostra fantasia. In amore, vivrete emozioni intense e profonde con il vostro partner o con una nuova persona che entrerà nella vostra vita.