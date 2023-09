Mercoledì 20 settembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nell'orbita del Sagittario, mentre Nettuno assieme a Saturno sosteranno nel domicilio dei Pesci. Giove e Urano resteranno stabili in Toro, così come Plutone continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Capricorno. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, mentre il Nodo Nord proseguirà la sosta in Ariete. Venere permarrà nel segno del Leone e, allo stesso modo, Mercurio e il Sole rimarranno sui gradi della Vergine.

Le previsioni astrologiche di mercoledì 20 settembre favorevole ad Ariete e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: autocompiacimento. Stando alle effemeridi del 20 settembre, i nati in Ariete potrebbero accorgersi di aver messo ultimamente in atto uno step esistenziale non indifferente e ciò, come piacevole conseguenza, produrrà uno spiccato autocompiacimento.

2° posto Sagittario: visite. Sia che si tratti di un'amica che non vedono da tempo, o di un ex compagno del liceo ormai perso di vista, i nati in Sagittario parranno avvezzi a fare una sorpresa a una persona che non hanno mai realmente dimenticato, visita che sarà piacevolmente apprezzata.

3° posto Leone: stacanovisti. Forse un po' incuranti verso il loro benessere fisico, ma al contempo determinati a raggiungere le mete prefisse, i nati in Leone avranno buone chance di sfoggiare un mood stacanovista, il quale farà sembrare agli altri che il segno di Fuoco non avverta la stanchezza.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Un aperitivo al centro, una sessione di shopping in boutique o una breve gita fuori porta al lago saranno probabilmente tra i desideri di mondanità che i nati in Bilancia vorranno soddisfare.

5° posto Capricorno: contatti. Una figura di spicco riguardante l'ambito professionale potrebbe mettersi in contatto coi nati in Capricorno, nel corso del 20 settembre, al fine di richiedere il loro operato per un nuovo progetto o una fresca azienda in fase di costruzione.

6° posto Acquario: voltare pagina. Complice la Luna amica in Sagittario e Marte nel loro Elemento, per i nati in Acquario la possibilità di archiviare una pratica passata sarà più semplice del solito, col segno Fisso che si rivelerà più intenzionato che mai a dare questo colpo di spugna e a riprendere il timone della serenità interiore.

7° posto Scorpione: alleati insperati. La sfera professionale rappresenterà, con buona probabilità, la croce e la delizia di casa Scorpione, coi nativi che noteranno qualcuno schierarsi inaspettatamente dalla loro parte. Le effemeridi a proposito, però, suggeriranno al segno governato da Plutone di non fidarsi troppo.

8° posto Cancro: osservatori. Nella cerchia relazionale dei nati in Cancro potrebbe celarsi qualche insidia da non prendere sottogamba, ma il segno Cardinale preferirà non andare allo scontro aperto con la persona interessata, bensì soffermarsi sulla riva ad attendere silenziosamente le mosse della stessa.

9° posto Gemelli: pile scariche. Il bottino energetico di casa Gemelli risentirà presumibilmente di un drastico calo di forze da fornire ai nativi, così questi ultimi si vedranno costretti a dedicarsi solo alle attività strettamente necessarie in questo mercoledì di fine estate.

Ultime posizioni

10° posto Toro: eccessi. Giornata settembrina che sarà probabilmente all'insegna delle esagerazioni per i nati in Toro, i quali ad esempio si concederanno qualche porzione del loro cibo preferito in più a tavola, oppure metteranno alle strette il loro corpo con un'intensa sessione d'allenamento.

11° posto Vergine: visione offuscata. Svolgere un qualsiasi compito prevede solitamente modi differenti per poterlo portare a compimento, ma questa regola non scritta parrà faticare a introdursi nelle menti dei nati in Vergine, col segno Mutevole che esigerà che altri operino al loro stesso modo.

12° posto Pesci: amore flop. Semaforo acceso sul rosso nel ménage amoroso di casa Pesci, nel corso del 20 settembre, in quanto a risentire degli ostici transiti sarà soprattutto la sfera sentimentale, la quale segnerà il passo ancor di più per il primo decano.