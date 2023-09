L'oroscopo dell'amore di venerdì 15 settembre 2023 vede il segno dei Pesci molto più teneri e decisi in amore, mentre il Toro sarà completamente all'opposto. Ci saranno responsabilità per il segno dell'Ariete e romanticismo per Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di venerdì: Pesci tenero

1° Pesci: l'ambito sentimentale assumerà una connotazione decisamente tenera, e con il partner la passionalità sarà sicuramente un punto focale della giornata, soprattutto della serata. In famiglia l'atmosfera di quiete non sarà mai stata così lunga, secondo l'oroscopo.

2° Bilancia: il periodo di stress potrebbe giungere al termine molto prima di quello che pensate, e dunque non avrete niente in contrario ad abbandonarvi all'amore e ai sentimenti, anche con la famiglia. Avrete una serata molto romantica ad attendervi in questo venerdì.

3° Ariete: avrete un po' di responsabilità in più in questo momento, ma sarete molto felici di accoglierle a braccia aperte. Secondo l'oroscopo di venerdì 15 settembre 2023, avrete a disposizione l'appoggio incondizionato di una famiglia decisamente armonica.

4° Leone: gli incontri potrebbero regalare ai single non soltanto buone amicizie, ma anche la prospettiva di un nuovo amore. Sperimentare qualcosa con i familiari sarà un buon modo per sorvolare su alcuni dissidi che sono scoppiati nel corso delle giornate precedenti.

Buonumore per Vergine

5° Vergine: vi ritornerà il buonumore, e con esso anche la voglia di divertirvi in compagnia. Il partner potrebbe avviare un periodo di riflessione che coinvolgerà anche voi, dal punto di vista della maturazione. In famiglia al momento regnerà il sereno. Avrete anche qualcosa per cui divertirvi.

6° Capricorno: vi sentirete molto amati dal partner, e questo potrebbe farvi sentire l'esigenza di fare qualche passo in avanti per la vostra storia d'amore.

Il consiglio sarà quello di vivere la vostra relazione con spensieratezza, per il momento, senza pensare troppo alle implicazioni.

7° Gemelli: avrete molto a cuore voi stessi in questo periodo, e questo sarà un bene. Secondo l'oroscopo vi siete dedicati troppo agli altri recentemente e qualcosa per voi vi farà solamente bene.

Con i rapporti interpersonali vi prederete una lunga pausa.

8° Sagittario: avrete un atteggiamento abbastanza solitario, ma basterà poco per risollevare il vostro umore, soprattutto se a farlo saranno le amicizie a cui tenete di più. Secondo l'oroscopo con il partner avrete bisogno di dialogare per arrivare a qualche soluzione quanto prima.

Scorpione in calo

9° Scorpione: poca passione non implicherà poco amore, tuttavia questa situazione potreste non reggerla bene. Secondo l'oroscopo spesso e volentieri potreste avere voglia di vedere nuove persone che possa farvi realmente divertire. Sentitevi liberi di prendere qualche decisione.

10° Acquario: stando in famiglia potreste trovare un po' di noia, per cui avrete anche qualche piccolo nervosismo che potrebbe emergere da un momento all'altro.

Secondo l'oroscopo uscire per poter respirare nuova aria sarà soltanto un espediente per stare da soli.

11° Cancro: le vicende amorose in questo momento non suscitano in voi alcun interesse, pertanto l'amore sarà accantonato senza che voi neanche ve ne accorgiate. Soddisfare qualche piccola curiosità altrui potrebbe esservi di aiuto per smorzare la tensione in serata.

12° Toro: vivere una storia d'amore che non avrà più motivo di esserci potrebbe essere deleterio per entrambe le parti, secondo l'oroscopo. In famiglia si creeranno delle tensioni piuttosto importanti, forse che riguardano alcune decisioni che avete preso recentemente.