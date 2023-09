Le previsioni dell'oroscopo del 2 ottobre vedono i Leone piuttosto dinamici. Per quanto riguarda i Capricorno, invece, dovrebbero cercate di essere più calmi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: non esagerate nei toni con le persone a voi care. Anche se siete nervosi per qualcosa che non è andato esattamente come doveva, bisogna mantenere la calma.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 2 ottobre vi invitano ad allargare un po' di più la vostra mente. Non siate troppo rigidi con voi stessi e nel rapportarvi agli altri.

Le novità fanno bene.

10° Toro: la giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo alto e basso dal punto di vista dell'umore. Nel lavoro è necessario mostrarsi sicuri e professionali, mentre in amore potete tirare fuori le vostre debolezze.

9° Pesci: le stelle vi invitano ad essere coraggiosi. Non perdetevi d'animo se ancora non siete riusciti a portare a termine un vostro obiettivo. In amore è necessario insistere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: vi sentite un po' in balia degli eventi e sballottati a destra e a manca. In ambito sentimentale ci sono delle nuove consapevolezze che assumerete.

7° Ariete: in amore potrebbe esserci qualche piccola complicazione.

Dialogate e vedrete che riuscirete a venire a capo di tutte le problematiche. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole determinazione.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del 2 ottobre, è necessario essere un po' più ottimisti. Non createvi problemi anche su cose che non esistono. Nella vita ci vuole concretezza e risolutezza.

5° Cancro: buon momento per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo siete molto aperti alle nuove conoscenze, quindi, non fermatevi. Nel lavoro siete precisi e meticolosi.

Oroscopo 2 ottobre primi quattro segni

4° in classifica Leone: siete dinamici e pieni di iniziative e questo sarà molto favorevole in ambito lavorativo.

Specie coloro i quali necessitano di una buona dose di intuito saranno agevolati.

3° Gemelli: le stelle vi invitato ad essere sicuri di voi e a lottare per conseguire un obiettivo. L'amore potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa, quindi, non risparmiatevi e, soprattutto, non vi chiudete in voi stessi.

2° Bilancia: non esitate a dire quello che pensate. In questo momento siete particolarmente carismatici, quindi, cercate di approfittarne. In amore è necessario fare dei passi avanti.

1° Acquario: giornata molto favorevole per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle ottime partenze che potrebbero avviarsi in questo mese. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete essere creativi.