Le previsioni dell'oroscopo del 4 ottobre invitano i Capricorno a essere molto risoluti nel lavoro. I Pesci, invece, devono mostrare maggiore duttilità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: guardate sempre avanti con ottimismo e non voltatevi alle spalle. Cercate di essere determinati in quello che fate e non datevi mai per vinti, anche quando le cose si mettono male.

11° Pesci: ci vuole una certa duttilità per adattarsi ai cambiamenti della vita che spesso ci si ritrova a dover affrontare. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono un po' di insicurezze.

10° Acquario: l'Oroscopo del giorno 4 ottobre vi invita a essere più tenaci. Non vi arrendete dinanzi i primi ostacoli o degli eventuali no che riceverete. Dal punto di vista professionale c'è qualche novità.

9° Bilancia: non siate troppo titubanti sul futuro. La cosa importante è darsi sempre da fare e non avere mai rimpianti. Ci sono delle novità che riguardano la sfera professionale, quindi, cercate di essere concentrati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: non andate subito alle conclusioni. Nella vita è necessario essere pazienti e non perdersi in chiacchiere. Soprattutto dal punto di vista professionale potrebbe essere necessario prendere delle decisioni.

7° Leone: cercate di essere più creativi in amore.

La monotonia potrebbe causare dei problemi, specie nelle relazioni che vanno avanti da parecchio tempo. Non si escludono cambiamenti importanti, quali matrimoni o trasferimenti.

6° Ariete: secondo l'oroscopo del 4 ottobre, i nati sotto questo segno devono essere un po' più intraprendenti. Se ci sono delle cose che vi turbano, cercate di affrontarle.

5° Toro: con l'aiuto e il supporto di una persona cara potreste riuscire a realizzare degli obiettivi molto importanti. In ambito professionale, invece, è necessario prendere qualche decisione.

Oroscopo segni fortunati del 4 ottobre

4° in classifica, Capricorno: questo è il momento di giocarsi tutto. Nel bene o nel male dovete osare e dovete darvi da fare.

Soprattutto nel lavoro potreste trovarvi dinanzi un aut aut.

3° Cancro: ci sono delle novità che potrebbero stravolgere i vostri piani. Non soffermatevi sulle apparenze e cercate di andare oltre. Prendete voi l'iniziativa in amore se necessario.

2° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 4 ottobre vi invita ad approfittare di questo momento favorevole per realizzare qualche sogno importante che riguarda la sfera sentimentale. La vita potrebbe stupirvi.

1° Sagittario: se siete alla ricerca di qualche importante novità che riguarda la sfera sentimentale, presto potreste essere accontentati. Non siate troppo polemici e andate oltre.