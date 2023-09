Nella settimana astrologica dal 2 all'8 ottobre sul piano astrale la Luna si sposterà dal segno del Toro (dove risiedono Urano e Giove) ai gradi del Leone (dove transita Venere), nel frattempo Mercurio viaggerà dal domicilio della Vergine all'orbita della Bilancia (dove stazionano Marte e il Sole). Saturno e Nettuno, invece, protrarranno il proprio moto in Pesci, mentre il Nodo Nord continuerà a occupare lo spazio zodiacale dell'Ariete. Plutone, infine, risiederà nel segno del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: cambio di look. L'entrata di Mercurio sui loro gradi in onda venerdì 6 e le favorevoli posizioni lunari del 4, 5 e 8 ottobre farà sì che i nati Bilancia si fiondino verso un cambio drastico del proprio look abituale, ad esempio optando per un taglio di capelli inusuale o pensando a un piercing o un tatuaggio. Ottime le effemeridi, eccezion fatta per lunedì e martedì, ideali anche per trattamenti di bellezza e per intraprendere un nuovo regime alimentare.

2° posto Leone: piede sull'acceleratore. Ottobre potrebbe iniziare con una settimana dai toni benevoli per i nati Leone, specialmente sui versanti lavorativi e monetari, ma questo decimo mese dell'anno non sarà sempre così conciliante col segno di Fuoco, soprattutto quando Marte e il Sole viaggeranno verso lo Scorpione.

A fronte di ciò, le effemeridi suggeriranno al segno Fisso di utilizzare le giornate dal 4 all'8 per premere sul pedale dell'acceleratore nella professione e, al contempo, cercare di trarre maggior profitto possibile dai ritorni economici.

3° posto Acquario: amore top. Se da una parte il 2 e 3 ottobre parranno incentrati più che altro su questioni pratiche e lavorative, dal 4 al 7 del mese i nati Acquario sembreranno potersi lasciarsi trasportare dalle piacevolezze dell'amore.

Sarà più facile nei giorni citati per il segno d'Aria, difatti, trovare la giusta intesa comunicativa ma anche intima con la dolce metà e ciò finirà per rinsaldare il feeling in coppia. Attenzione, invece, alla giornata domenicale, nella quale qualche dissidio in famiglia minerà il tono umorale nativo.

I mezzani

4° posto Gemelli: individualisti.

Sino a mercoledì l'andazzo settimanale di casa Gemelli avrà buone chance di proseguire in maniera routinaria, mentre dalla mattina di giovedì a seguire, complice lo spostamento di Lilith in Leone e Mercurio in Bilancia, i nativi avvertiranno una crescente voglia d'individualismo. Ciò che riguarderà progetti e idee verranno quindi pensati dal segno Mutevole senza soci o alleati al seguito, proposito che i nativi metabolizzeranno ora e cercheranno d'attuare a ogni costo nelle settimane seguenti.

5° posto Toro: inizio smart. Lunedì, martedì e in maniera minore sabato saranno le giornate migliori che trascorreranno i nati Toro questa settimana. Qualcuno potrà permettersi senza sensi di colpa qualche spostamento per motivi di piacere, ad esempio facendo una sorpresa andando a trovare la dolce metà che vive lontano.

Le restanti giornate, invece, sembreranno contare su delle spinte vibrazionali meno intense ed effervescenti, decisamente più indirizzate verso le solite e poco entusiasmanti attività.

6° posto Scorpione: aperti al dialogo. Tutto quello che riguarderà mistero, segreti e omissioni custoditi dai nati Scorpione negli ultimi mesi diverranno, con buona probabilità, motivo di dialogo per gli stessi in questa settimana autunnale. Lunedì e domenica, difatti, il segno Fisso parrà propenso a mettere sul piatto diverse verità che lo riguardano a lungo taciute, mentre il 6 e 7 ottobre avrà l'occasione di ricevere delle gratifiche morali inattese.

7° posto Capricorno: qualcosa bolle in pentola. Il focus settimanale di casa Capricorno potrebbe essere indirizzato verso la sfera affettiva, col segno Cardinale che avvertirà la sensazione che una o più persone care stiano tramando qualcosa alle sue spalle, non riuscendo a comprendere se tale percezione sia positiva o meno.

Nella mente del segno di Terra, quindi, si aprirà un ventaglio di possibilità che spazierà da una festa a sorpresa a un tradimento subito, ma servirà semplicemente attendere per scoprire quale sarà la verità a riguardo.

8° posto Pesci: equivoci. Sino a giovedì i nati Pesci avranno ottime occasioni di trovarsi nel bel mezzo di un equivoco dai toni imbarazzanti, ad esempio scambiando la cortesia di un collega o di un conoscente per delle avance nei loro riguardi. Da venerdì a domenica, invece, l'atmosfera astrale diverrà decisamente più benevola e il segno Mobile potrà concedersi del tempo per le attività rigeneranti che più gli aggradano.

9° posto Sagittario: distrazioni. Lilith in Vergine e la Luna in Gemelli si passeranno il testimone con l'ostico duetto Nettuno-Saturno in Pesci sullo sfondo, aspetti astrali poco benevoli che parrà consigliare a gran voce ai nati Sagittario di fiondarsi in qualche distrazione che li distragga sia mentalmente che fisicamente.

Attività come quella sportiva, la pratica meditativa ma anche semplicemente il collezionismo potrebbero rivelarsi eccelsi metodi per permettere al segno di Fuoco di svagarsi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sensi di colpa. Semaforo acceso sul rosso per l'armonia interiore di casa Vergine in questa settimana d'inizio stagione, ancor di più il 4 e 5 ottobre quando i nativi potrebbero accusare un forte senso di colpa per qualche parola o azione messa in atto durante il mese del compleanno. Allo stesso tempo, però, mercoledì e giovedì saranno giornate in cui sarà possibile per il segno Mutevole liberarsi di un peso che grava sulla loro coscienza, guardandosi bene però dal tentare approcci chiarificatori.

11° posto Ariete: testardi. L'esilio marziale e lo spostamento mercuriale in settima casa parranno profumare di forte cupidigia che andranno a utilizzare i nati Ariete quando si rapporteranno agli altri in questa settimana. Per il segno di Fuoco risulterà complicato mediare o scorgere il punto di vista altrui, quindi sarà probabile un mood perentorio e oltremodo testardo che non calamiterà molte simpatie.

12° posto Cancro: raccoglimento. Limitare allo stretto necessario le attività col mondo circostante e, di conseguenza, starsene sovente in disparte a meditare sulla loro vita attuale sarà, con buona probabilità, ciò che cercheranno di fare i nati Cancro in questi sette giorni di ottobre. Giorni di raccoglimento che, nonostante non saranno compresi appieno dagli affetti del segno Cardinale, permetteranno a quest'ultimo di liberarsi da pensieri ossessivi ed emozioni poco lusinghiere.