Le previsioni dell'oroscopo del 21 settembre invitano i Vergine ad agire, ma con cognizione di causa. I Pesci, invece, devono trovare maggiore fiducia in se stessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: cercate di essere un po' più sicuri di voi stessi. Spesso tendete a farvi sfuggire dalle mani certe situazioni in quanto avete paura a rischiare e a mettervi in gioco al 100%.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 21 settembre vi invitano ad essere più temerari, almeno per quanto riguarda le faccende di cuore. Non risparmiatevi e non abbiate paura di restare scottati.

Anche questo è il bello della vita.

10° Bilancia: non siate troppo polemici e cercate di accontentarvi delle piccole cose. In ambito professionale siete piuttosto esigenti e la cosa potrebbe rendere la situazione più complicata del previsto.

9° Ariete: momento interessante per iniziare dei nuovi progetti e per mettervi in gioco. Le stelle vi esortano a tenere duro e a non preoccuparvi troppo del futuro. La vita è adesso, non dimenticatelo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: giornata un po' controversa dal punto di vista delle emozioni. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso che ascoltiate il consiglio di una persona speciale.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 21 settembre i nati sotto questo segno sono un po' troppo impazienti.

Il dono della sintesi non vi appartiene molto, ma in certi casi è necessario.

6° Sagittario: frequentate ambienti nuovi. I nati sotto questo segno hanno un disperato bisogno di cambiamento. Ad ogni modo, cercate di non tirare troppo la corda.

5° Vergine: cercate di essere intraprendenti e sicuri di voi. Questo non è il momento di rischiare troppo.

Dovete agire solo nel momento in cui sapete di avere tutte le carte in tavola.

Oroscopo segni fortunati del 21 settembre

4° in classifica Gemelli: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Soprattutto i single farebbero bene a tenere gli occhi ben aperti e ad uscire il più possibile.

3° Cancro: in amore vi sentite tranquilli, ma non risparmiatevi.

Cercate di mettervi in gioco e di essere sempre sul pezzo. Ci sono delle situazioni interessanti che potrebbero destare la vostra attenzione.

2° Capricorno: le stelle vi invitano a non indietreggiare mai. Voltatevi indietro solamente per prendere la rincorsa e guardate avanti con ottimismo e determinazione. Questo è un momento pieno di cambiamenti.

1° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 21 settembre vi invitano a fare un po' un recap della situazione. L'estate è ormai alle spalle e voi dovete concentrarvi sul futuro, che è pieno di opportunità.