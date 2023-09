Le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre invitano in particolare lo Scorpione a essere molto attento, mentre la Vergine, invece, deve rilassarsi un po' di più.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: in amore è necessario essere misurati. Ricordatevi che le vie di mezzo sono sempre le scelte migliori. Essere troppo drastici non vi sarà di nessun aiuto.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 22 settembre vi invitano a essere tranquilli.

Anche se la vita vi pone dinanzi degli ostacoli, voi cercate di reagire sempre con il sorriso.

10° Leone: le stelle vi invitano a essere pazienti. Poco alla volta vedrete che riuscirete a raggiungere alcuni traguardi importanti che vi siete prefissati, quindi, non abbiate troppa fretta.

9° Acquario: siete molto lungimiranti per indole, ma in questo periodo lo sarete ancora di più. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero rivelarsi piuttosto intriganti per voi, quindi, siate cauti.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: ci sono degli alti e bassi in amore. Cercate di essere ligi e di non prendere troppo alla leggera delle faccende che, invece, potrebbero essere importanti.

7° Gemelli: questo non è il momento di essere sconsiderati. Qualunque cosa facciate dovete essere reattivi e intraprendenti. Dal punto di vista personale, invece, è tempo di essere maggiormente onesti.

6° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre vi invitano ad essere più indulgenti. Ricordate che tutti possono sbagliare e commettere degli errori, la cosa importante è essere in grado di rimediare.

5° Cancro: qualcuno che fa parte del vostro passato potrebbe tornare e crearvi un po' di scompiglio. Cercate di non prendere delle decisioni troppo affrettate e riflettete prima di agire.

L'oroscopo, i segni fortunati del 22 settembre

4° in classifica Pesci: le stelle vi invitano a essere audaci. In amore dovete farvi avanti se vi piace qualcuno.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio lottare e perdere, che non averci provato affatto.

3° Sagittario: giornata piena di soddisfazioni per voi. Cercate di essere meno fissati sul passato e guardate al futuro con maggiore ottimismo. In ambito professionale ci vuole un pizzico di coraggio.

2° Capricorno: dalle piccole cose si riesce a formare quelle grandi. Non siate troppo prolissi e cercate di andare dritti al punto se volete ottenere qualcosa. In amore siete molto favoriti.

1° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre vi invitano ad essere lucidi. Ci sono delle belle occasioni per voi, quindi cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non arrendervi.